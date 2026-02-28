Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
28 февраля 2026, 09:50 | Обновлено 28 февраля 2026, 09:54
2

Трансфер через WhatsApp. Как и почему Эдин Джеко оказался в Шальке

Иногда для того, чтобы подписать известного футболиста вовсе не нужны агенты с их комиссионными

2 Comments
Трансфер через WhatsApp. Как и почему Эдин Джеко оказался в Шальке
Getty Images/Global Images Ukraine

39-летний центрфорвард Эдин Джеко, который в середине марта отпразднует свой сорокалетний юбилей, является живой легендой боснийского футбола. За национальную сборную этой страны нападающий провел 146 матчей и забил 72 мяча, причем оба эти показателя являются абсолютно рекордными для «золотых лилий». На клубном уровне Джеко также «зажигал», имея великолепную результативность в своих выступлениях за «Рому», «Манчестер Сити», «Вольфсбург», «Фенербахче» и «Интер». Пожалуй, единственным местом, где у Эдина так и не удалось проявить себя во всей красе оказалась «Фиорентина»…

В стан «фиалок» Джеко перебрался летом минувшего года на правах свободного агента из «Фенербахче». Однако за полгода боснийский центрфорвард в 18 официальных поединках в рамках всех турниров забил лишь 2 мяча, и это оказалось большим разочарованием для всех – руководства клуба, самого игрока, тренерского штаба «Фиорентины», болельщиков клуба и итальянских журналистов, которые еще прекрасно помнили, как играл и забивал Джеко в футболках «Ромы» и «Интера».

Неудивительно, что в январе нынешнего года Джеко поспешил сменить клубную прописку и подписал краткосрочное трудовое соглашение с «Шальке». Но за довольно сухим фактом перехода в немецкий клуб, ныне выступающий во Второй Бундеслиге, скрывается весьма любопытная история и мотивация…

21 декабря 2025-го «Шальке» провел свой последний матч в минувшем году, после чего ушел на небольшую рождественскую паузу. Настроение у команды и ее главного тренера Мирона Муслича было, откровенно говоря, такое себе, ведь «кобальтовые», ведущие в текущем сезоне борьбу за возвращение в элитарный дивизион немецкого футбола, умудрились на выезде проиграть «Айнтрахту» из Брауншвейга (1:2) – команде, которая нынче борется за выживание во Второй Бундеслиге.

Впрочем, пребывание в кругу семьи на Рождество несколько успокоило Мирона Муслича, а буквально перед наступлением Нового года австрийский тренер «Шальке» получил неожиданный подарок – возможность бесплатно заполучить в ряды своей команды одного из лучших бомбардиров европейских топ-чемпионатов последних пятнадцати-двадцати лет.

Далее – слово самому Мусличу: «Я был дома на семейном бранче вскоре после Рождества, когда получил сообщение в WhatsApp с неизвестного номера. Оно заканчивалось так: «С наилучшими пожеланиями, Эдин Джеко». От этого мне внезапно захотелось еще хумуса и оливок!»

Во времена, когда подавляющее большинство трансферных сделок обеспечивают агенты, подобная история действительно выглядит как нечто абсолютно старомодное. Да и вообще – почему именно «Шальке»?

Ответ на этот вопрос вскоре после переезда в Гельзенкирхен дал уже сам Эдин: «На следующий день после поражения в Парме, – это было 27 декабря, – я спросил себя: «Чего я хочу? Что мне нужно?» И тогда я нашел ответ: захватывающий стадион с восторженными болельщиками. И клуб, который снова будет меня вдохновлять. Внезапно мне вспомнился «Шальке». Я тут же взял телефон и отправил сообщение Николе Катичу».

29-летний центрбек сборной Боснии и Герцеговины Никола Катич перебрался в «Шальке» летом минувшего года из швейцарского «Цюриха» за 450 тысяч евро и успел стать в стане «кобальтовых» безоговорочно ключевой фигурой и одним из лидеров команды всего за полгода. Неудивительно, что получив сообщение от легенды боснийского футбола Эдина Джеко Катич в оперативном порядке связался с главным тренером «Шальке» Мироном Мусличем, запросив у того разрешение дать его номер телефона экс-бомбардиру «Манчестер Сити» и ряда других известных европейских топ-клубов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко и Мирон Муслич

В тот момент Муслич вряд ли поверил своему подопечному, решив, что речь, возможно, идет о каком-то рождественском розыгрыше, но… Джеко, имевший и другие, причем весьма выгодные предложения, о продолжении карьеры, захотел перебраться именно в Германию, и именно в «Шальке».

«Я был готов отказаться от денег, лишь бы носить футболку «Шальке», – заявил Джеко впоследствии в одном из интервью изданию Die Welt, после чего удивил журналистов еще одним фактом. Оказывается, Джеко выбрал для проживания непосредственно сам Гельзенкирхен – отнюдь не самый живописный город, расположенный в северной части Рурской области. Все для того, чтобы максимально успешно и быстро адаптироваться к новой команде и условиям, и вернуться на былой уровень результативности.

«Если бы мне приходилось час добираться до Дюссельдорфа после каждой тренировки, а потом оставаться одному в своей квартире, это было бы слишком утомительно», – подчеркнул Джеко, акцентировав внимание на том, что неподалеку от тренировочной базы «Шальке» живет и его друг Катич, что также сыграло важную роль в пользу того, чтобы Эдин остался жить в Гельзенкирхене, а не подыскивал себе более комфортную среду обитания.

И, нужно признать, решение Джеко перейти именно в «Шальке», а также жить как можно ближе к клубным базе и стадиону, оказалось невероятно прозорливым. В своих первых пяти матчах за «кобальтовых» Эдин отличился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. КПД боснийца просто фантастический, пускай мы и говорим не об элитарной лиге, а о Второй Бундеслиге Германии.

Самое важное, что Джеко опять обрел в «Шальке» после неожиданного провала во Флоренции – это мотивацию. «Кобальтовые» реально нацелены на решение наивысших, для их текущего уровня, турнирных задач – возвращение в Бундеслигу после трех сезонов выступлений во втором дивизионе является мечтой для болельщиков и руководства клуба, и Джеко готов помочь воплотить ее в реальность.

Прямо сейчас «Шальке» выглядит как фаворит в борьбе за победу в сезоне-2025/26 во Второй Бундеслиге, однако конкурентов у «кобальтовых» хватает. Всего на очко от гельзенкирхенцев отстает «Дармштадт», на два – «Эльферсберг», на три – «Падерборн», на четыре – «Ганновер». Битва за две прямые путевки в Бундеслигу обещает быть невероятно интригующей и, возможно даже, драматической.

Посмотрим, какой окажется развязка, но если «Шальке» спустя три года все-таки вернется в Бундеслигу, то с фактором Джеко в этом достижении точно придется считаться. И ведь кто знает, как сложилась бы вся эта история, если бы не предновогоднее сообщение в WhatsApp…

По теме:
Жиру пополнил список игроков с 11+ голами в еврокубках после 35 лет
Футболист Черноморца попал в один из крупнейших клубов Германии
ОФИЦИЛЬНО. Известный форвард неожиданно перешел во вторую Бундеслигу
статьи Шальке Эдин Джеко эксклюзив
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Olex
 Боснійська мафія. Не тільки  Катіч, а й Мусліч також боснійці. А взагалі це не так вже й дивно. Людина, яка стільки років грала на топ-рівні не хоче завершувати кар'єру, але розуміє, що в Ліверпуль або Реал її вже не запросять. А тут спортивний  рівень нижчий, але атмосфера як у Лізі Чемпіонів на кожній грі проти кожного суперника. Плюс знання мови, плюс два боснійця в команді. Звичайно, якби він обирався гроші, то у Шальке шансів би не було жодних, але він обрав комфортні умови.
MIRRA
реклама месджера
