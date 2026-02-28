Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
28 февраля 2026, 16:26 | Обновлено 28 февраля 2026, 17:42
Сачко стал чемпионом парного челенджера в Лугано

Виталий Сачко вместе с напарником Стефаном Латыновичем выиграли трофей парного разряда в Швейцарии

Сачко стал чемпионом парного челенджера в Лугано
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко вместе с напарником, сербом Стефаном Латыновичем выиграли трофей парного разряда ATP челенджера в Лугано.

В решающем матче челенджера теннисисты победили представителей Боснии и Герцоговины Мирзу Башича и Нермана Фатича – 6:3, 6:4. За 1 час и 10 минут Сачко и Латынович отыграли четыре из пяти брейк-пойнтов и реализовали три подачи на вылет.

Для украинца это был 14-й парный финал челенджеров и 10-й трофей.

АТР челенджер Лугано. Пары. Хард в помещении. Финал

Виталий Сачко / Стефан Латынович Мирзу Башич / Нерман Фатич – 6:3, 6:4

Снигур стала шестой украинкой, которой удалось завоевать трофей WTA125
Подрез в статусе лидера посева в Гааге выиграла первый трофей в сезоне
Разобрала всех. Снигур в Оэйраше завоевала крупнейший трофей в карьере!
ATP Лугано Виталий Сачко
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
