Сачко стал чемпионом парного челенджера в Лугано

Украинский теннисист Виталий Сачко вместе с напарником, сербом Стефаном Латыновичем выиграли трофей парного разряда ATP челенджера в Лугано.



В решающем матче челенджера теннисисты победили представителей Боснии и Герцоговины Мирзу Башича и Нермана Фатича – 6:3, 6:4. За 1 час и 10 минут Сачко и Латынович отыграли четыре из пяти брейк-пойнтов и реализовали три подачи на вылет.



Для украинца это был 14-й парный финал челенджеров и 10-й трофей.

АТР челенджер Лугано. Пары. Хард в помещении. Финал

Виталий Сачко / Стефан Латынович – Мирзу Башич / Нерман Фатич – 6:3, 6:4