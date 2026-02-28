Сачко стал чемпионом парного челенджера в Лугано
Виталий Сачко вместе с напарником Стефаном Латыновичем выиграли трофей парного разряда в Швейцарии
Украинский теннисист Виталий Сачко вместе с напарником, сербом Стефаном Латыновичем выиграли трофей парного разряда ATP челенджера в Лугано.
В решающем матче челенджера теннисисты победили представителей Боснии и Герцоговины Мирзу Башича и Нермана Фатича – 6:3, 6:4. За 1 час и 10 минут Сачко и Латынович отыграли четыре из пяти брейк-пойнтов и реализовали три подачи на вылет.
Для украинца это был 14-й парный финал челенджеров и 10-й трофей.
АТР челенджер Лугано. Пары. Хард в помещении. Финал
Виталий Сачко / Стефан Латынович – Мирзу Башич / Нерман Фатич – 6:3, 6:4
