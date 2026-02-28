ФОТО. Впервые в истории УПЛ. Судья объявил и объяснил решение VAR

В матче чемпионата Украины между Металлистом 1925 и Александрией арбитр впервые в истории УПЛ не просто принял решение после просмотра VAR, а объявил и объяснил его по громкой связи по стадиону.

Сперва рефери Андрей Коваленко назначил пенальти в ворота гостей, но затем объявил, что игрок не нарушал правила, а футболист харьковчан получил желтую карточку за симуляцию.

Фаны встретили новацию аплодисментами.