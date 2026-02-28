Украина. Премьер лига28 февраля 2026, 16:45 | Обновлено 28 февраля 2026, 17:09
2281
13
ФОТО. Впервые в истории УПЛ. Судья объявил и объяснил решение VAR
История в матче Металлиста 1925 и Александрии
28 февраля 2026, 16:45 | Обновлено 28 февраля 2026, 17:09
2281
В матче чемпионата Украины между Металлистом 1925 и Александрией арбитр впервые в истории УПЛ не просто принял решение после просмотра VAR, а объявил и объяснил его по громкой связи по стадиону.
Сперва рефери Андрей Коваленко назначил пенальти в ворота гостей, но затем объявил, что игрок не нарушал правила, а футболист харьковчан получил желтую карточку за симуляцию.
Фаны встретили новацию аплодисментами.
Молодцы, давно пора объяснять свои решения.
В регбі теж так роблять
Бурбас правду каже. Тупо імітація реформ. Щоб показати типу ми тепер як АПЛ, ми прогесивні. Підключили суддю до динаміка. А от зробити головне: щоб суддівство було якісне - тут не могьом.
