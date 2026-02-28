Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Впервые в истории УПЛ. Судья объявил и объяснил решение VAR
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 16:45 | Обновлено 28 февраля 2026, 17:09
История в матче Металлиста 1925 и Александрии

В матче чемпионата Украины между Металлистом 1925 и Александрией арбитр впервые в истории УПЛ не просто принял решение после просмотра VAR, а объявил и объяснил его по громкой связи по стадиону.

Сперва рефери Андрей Коваленко назначил пенальти в ворота гостей, но затем объявил, что игрок не нарушал правила, а футболист харьковчан получил желтую карточку за симуляцию.

Фаны встретили новацию аплодисментами.

sergalis
Молодцы, давно пора объяснять свои решения. 
Vit18
В регбі теж так роблять
Перший Серед Рівних в бані
Бурбас правду каже. Тупо імітація реформ. Щоб показати типу ми тепер як АПЛ, ми прогесивні. Підключили суддю до динаміка. А от зробити головне: щоб суддівство було якісне - тут не могьом.
