Очередной гол Семеньо. Ман Сити минимально одолел Лидс

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
28 февраля 2026, 21:39 |
124
0

Матч завершился со счетом 1:0

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 февраля 2026 года, состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги между «Лидсом» и «Манчестер Сити».

Игра прошла на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась победой гостевой команды со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил ганский нападающий «горожан» Антуан Семеньо. Для него этот гол стал уже четвертым в семи матчах за «Манчестер Сити» в АПЛ.

Английская Премьер-лига. 28-й тур, 28 февраля
Лидс – Манчестер Сити – 0:1
Голы: Семеньо, 45+2

Лидс: Карл Дарлоу, Джейден Богл (Даниэль Джеймс, 76), Джеймс Джастин (Йоэл Пиру, 87), Джо Родон (Яка Бийоп, 87), Паскаль Стрейк, Антон Стах, Габриэль Гудмундссон, Итан Ампаду, Бренден Ааронсон (Лукас Нмеча, 65), Илья Груев (Вильфрид Ньонто, 75), Доминик Калверт-Льюин

Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Райан Айт Нури, Марк Гехи, Рубен Диаш, Родриго Эрнандес, Нико О'Райли (Тиджани Рендерс, 70), Матеус Нунес, Антуан Семеньо, Райан Шерки (Натан Эйк, 88), Омар Мармуш (Савио, 68), Бернарду Силва

Лидс чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Лидс - Манчестер Сити Антуан Семеньо
Дмитрий Вус
