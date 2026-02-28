28.02.2026 19:30 - : -
17
0
Лидс – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 февраля в 19:30 матч чемпионата Англии.
В субботу, 28 февраля, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лидс» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Лидс – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лидс – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
