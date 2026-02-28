В субботу, 28 февраля, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лидс» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Лидс – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция