Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Лидс
28.02.2026 19:30 - : -
Манчестер Сити
Англия
28 февраля 2026, 17:10 | Обновлено 28 февраля 2026, 17:11
Смотрите 28 февраля в 19:30 матч чемпионата Англии.

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 февраля, состоится матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лидс» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Лидс – Манчестер Сити
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Лидс Манчестер Сити Лидс - Манчестер Сити
