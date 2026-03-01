Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Лидс
28.02.2026 19:30 – FT 0 : 1
Манчестер Сити
01 марта 2026, 05:18 | Обновлено 01 марта 2026, 05:23
Лидс – Манчестер Сити – 0:1. Как забил Семеньо. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 28-го тура АПЛ 2025/26

Лидс – Манчестер Сити – 0:1. Как забил Семеньо. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

28 февраля Манчестер Сити минимально переиграл Лидс в выездном матче 28-го тура АПЛ 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Элланд Роуд и завершился со счетом 1:0 в пользу горожан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 45+2-й минуте забил Антуан Семеньо. Ассист на форварда отдал Райан Аит-Нури.

АПЛ 2025/26. 28-й тур, 28 февраля

Лидс – Манчестер Сити – 0:1

Гол: Семеньо, 45+2

Видеообзор матча

События матча

90’ +7
Даниель Фарке (Лидс) получает красную карточку.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Манчестер Сити), асcист Райан Айт Нури.
Антуан Семеньо Манчестер Сити Лидс видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
