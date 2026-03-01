28.02.2026 19:30 – FT 0 : 1
Англия01 марта 2026, 05:18 | Обновлено 01 марта 2026, 05:23
20
0
Лидс – Манчестер Сити – 0:1. Как забил Семеньо. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 28-го тура АПЛ 2025/26
01 марта 2026, 05:18 | Обновлено 01 марта 2026, 05:23
20
0
28 февраля Манчестер Сити минимально переиграл Лидс в выездном матче 28-го тура АПЛ 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Элланд Роуд и завершился со счетом 1:0 в пользу горожан.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол на 45+2-й минуте забил Антуан Семеньо. Ассист на форварда отдал Райан Аит-Нури.
Читайте также:Очередной гол Семеньо. Ман Сити минимально одолел Лидс
АПЛ 2025/26. 28-й тур, 28 февраля
Лидс – Манчестер Сити – 0:1
Гол: Семеньо, 45+2
Видеообзор матча
События матча
90’ +7
Даниель Фарке (Лидс) получает красную карточку.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Манчестер Сити), асcист Райан Айт Нури.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 28 февраля 2026, 23:12 10
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Бокс | 28 февраля 2026, 07:30 4
Сосновский поддержал мнение Гераскевича
Футбол | 28.02.2026, 11:59
Бокс | 28.02.2026, 04:00
Футбол | 01.03.2026, 01:24
Комментарии 0
Популярные новости
27.02.2026, 21:22 33
27.02.2026, 19:27 6
27.02.2026, 07:29 41
27.02.2026, 14:30 2
27.02.2026, 18:04 2
28.02.2026, 02:30 4
27.02.2026, 17:14 1
27.02.2026, 05:00 2