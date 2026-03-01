28 февраля Манчестер Сити минимально переиграл Лидс в выездном матче 28-го тура АПЛ 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Элланд Роуд и завершился со счетом 1:0 в пользу горожан.

Единственный гол на 45+2-й минуте забил Антуан Семеньо. Ассист на форварда отдал Райан Аит-Нури.

АПЛ 2025/26. 28-й тур, 28 февраля

Лидс – Манчестер Сити – 0:1

Гол: Семеньо, 45+2

