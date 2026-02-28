В субботу, 28 февраля, состоится поединок 28-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Манчестер Сити».

По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Лидс

Как для новичка Премьер-лиги, коллектив демонстрирует вполне неплохие результаты. После 27 туров чемпионата Англии на балансе команды есть 31 балл, что пока позволяет находиться на 15-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от зоны плей-офф достаточно ощутимо – 6 очков.

В Кубке Англии коллектив прошел «Дерби Каунти» и «Бирмингем», благодаря чему квалифицировался в 1/8 финала, где сыграет против «Норвича».

Манчестер Сити

Стабильно хорошие результаты демонстрирует Манчестер Сити в текущем сезоне. За 27 матчей Премьер-лиги коллективу удалось набрать 56 очков, теперь позволяющих ему находиться на 2-м месте турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Арсенала» составляет 5 баллов, однако «горожане» имеют игру в запасе. В Кубке Англии коллектив выбил «Эксетер» и «Солфорд» и теперь будет играть против «Ньюкасла» в 1/8 финала турнира.

В Лиге чемпионов англичанам удалось завоевать место в 1/8 финала, где их будет ждать игра против мадридского «Реала».

Личные встречи

В последних 5-х играх полное преимущество имеет «Манчестер Сити». «Горожане» победили в каждом из этих поединков с общим счетом 19:3.

Интересные факты

«Манчестер Сити» победил в 7/8 предыдущих матчах.

«Лидс» не сохранил ворота сухими ни в одном из 6 последних матчей.

«Манчестер Сити» забил 56 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Атака «Манчестер Сити» находится в неплохой форме, в то же время как у обороны «Лидса» проблемы. Я поставлю на тотал больше 2.5 (с коэффициентом 1.78 по линии БК betking).