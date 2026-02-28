Фонсека регулярно напоминает миру об Украине. Это делает его особенным

На днях 52-летний наставник «Лиона» Паулу Фонсека в очередной раз в общении с журналистами напомнил Европе и миру о страшной войне, развязанной россией против Украины, полномасштабная фаза которой продолжается уже пятый год. Португальский специалист дал интервью авторитетному французскому изданию L'Equipe, в котором выдал базу, заявив, в частности, что ему было стыдно, когда Международная федерация футбола (ФИФА) и ее руководитель Джанни Инфантино учредили специальную премию мира, чтобы вручить ее президенту США Дональду Трампу. Фонсека прямо заявил – в переживаниях об экономических интересах сильные мира сего часто забывают о людях, что точно не может привести к справедливому завершению войны и воцарению мира…

Помимо этого Фонсека четко высказал свою позицию, что ни о каком возвращении россии в мировой футбол не может быть и речи, пока война в Украине будет продолжаться. Эти слова португальца, который в свое время отработал в нашей стране три полных сезона, будучи наставником «Шахтера» с 2016 по 2019 годы, являются очень важным элементом поддержки нашей страны в мировом футбольном пространстве. Как не крути, а Фонсека – это определенная величина в европейском футболе, и его слова в какой-то степени влияют на общественное мнение, особенно в тех странах, где португалец работал и работает.

Важно и то, что нынешние высказывания Фонсеки вовсе не являются разовой акцией. О ситуации в Украине, войне и страданиях нашего народа Паулу с регулярностью, которая может вызывать лишь большое уважение и простую человеческую благодарность, высказывается в интервью различным СМИ – как местечковым, так и наиболее крупным и авторитетным в своих странах.

Даже простой поиск по страницам Sport.ua выдает целый ряд интервью, где Фонсека рассказывает об Украине, вспоминает свое время, проведенное в нашей стране и призывает мировое сообщество продолжать помогать, а не делать вид, что оно устало от войны на восточных границах Европы. Вот лишь несколько таких интервью, которые мы регулярно публикуем на своих страницах, дающих понимание о позиции и степени привязанности Фонсеки к Украине:

И, на самом деле, это лишь маленькая толика тех усилий, которые Паулу оказывает, чтобы поддержать Украину и украинский народ. Важно отмечать, что о войне в нашей стране Фонсека не уставал говорить ни когда работал в «Лилле», ни когда был коучем «Милана», ни теперь, когда снова работает во Франции уже с «Лионом». Как минимум благодаря Паулу тема поддержки Украины вот уже пятый год остается на виду на передовицах итальянских, французских и португальских газет, журналов и сайтов.

Кто-то возразит – мол, так у Фонсеки жена украинка, вот он и говорит то, что ему доносит супруга. Но это слабый аргумент. Скажем, у экс-вингера «Шахтера» Тете супруга также из Украины, однако много ли интервью и высказываний в поддержку Украины от этого бразильского футболиста вы встречали на просторах СМИ с момента начала полномасштабной фазы российско-украинской войны? Наоборот, игрок, которому «Шахтер» дал прекрасную возможность для старта в профессиональном футболе, после того, как Украина оказалась в сложнейшей ситуации в современной истории, попросту сбежал и в будущем даже не дал возможности своему бывшему клубу получить достойную компенсацию на своем уходе…

Getty Images/Global Images Ukraine

Очевидно, что далеко не на полную использует весь свой имидж в мировом футболе, чтобы помочь Украине, и 80-летний наставник сборной Румынии Мирча Луческу, который также свои лучшие годы в тренерской карьере провел именно в «Шахтере». Полномасштабное вторжение российских войск застало Мирчу в Украине, где он работал с «Динамо», а потому какое-то время Луческу приходилось высказываться на эту тему, но… После того как Мирча покинул киевский клуб поздней осенью 2023-го, количество интервью, в которых он призывает мировое сообщество продолжать помогать Украине резко пошло на спад, если и не вовсе сошло до нуля. Понятное дело, что в последнее время Луческу подводит здоровье, однако он продолжает бодриться и оставаться на должности коуча румынской сборной, а сразу после ухода из «Динамо» еще и «отличился» крайне неоднозначным, если не сказать, скандальным интервью российским СМИ, за которое впоследствии пытался оправдываться уже в общении с украинскими журналистами, выдавая не менее резонансные фразы, как, например, вот эта: «Я люблю Украину и период работы в этой стране, но я работал и в россии, и там у меня были нормальные отношения…»

Безусловно, работа в «Шахтере» стала для Паулу Фонсеки прекрасным трамплином в топовый европейский футбол. Если до переезда в Украину про этого наставника знали и слышали лишь на просторах Португалии, где, по его собственному признанию, коучей не слишком-то и жалуют, то после феерических трех лет и множества выигранных наград с «горняками», Паулу удалось получить приглашение от «Ромы», а после – поработать с еще несколькими крайне известными командами в Италии и Франции.

Но ведь и для Луческу 12-летний опыт в «Шахтере» (да и более поздний период в «Динамо») стал, пожалуй, самым светлым и ярким периодом тренерской карьеры, равно как уже упоминавшемуся Тете Украина открыла огромные перспективы в большом футболе, которыми бразилец впоследствии так и не смог разумно воспользоваться, что уже является исключительно его личными проблемами. Но почему-то никто другой из иностранцев, работавших ранее в УПЛ, а ныне живущих за границей, не вспоминает в публичной плоскости о войне в Украине так часто, как Паулу Фонсека…

И именно последнее обстоятельство делает Фонсеку особенным. Не таким, как когда-то Жозе Моуриньо в Англии, но даже еще более важным и ценным. Ведь именно сейчас, в период, когда в ряде стран-союзников все чаще возникает эффект усталости от войны в Украине, спикеры вроде Фонсеки чрезвычайно важны и полезны для всех нас. И очень важно, что Паулу – это не беженец-украинец, а именно представитель европейской нации, который проникся и прекрасно осознал военные ужасы всего происходящего в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Краматорске, Славянске и других уголках Украины. Это позволяет другим европейцам чуть больше прислушиваться к мнению того, кто ментально им все-таки куда ближе, чем любой из нас. И это, как следствие, дает надежду нам, что об Украине не забудут, и Украину будут стремиться поддерживать.

Конечно же, Фонсека не является какой-то ключевой фигурой, обеспечивающей международную поддержку Украины. Абсолютно нет. Он – обычный футбольный тренер. Но особенным его делает именно тот факт, что вместо того, чтобы просто сосредоточиться на своей профессиональной деятельности и попытаться посредством нее забыть обо всем, что ему довелось пережить в Киеве в первые дни полномасштабного вторжения, Паулу продолжает регулярно рассказывать Франции, Италии, Португалии и остальному миру о том, с чем каждый из нас, увы, просыпается и ложиться спать вот уже который год…

И за это Паулу Фонсека точно заслуживает большого уважения и благодарности. Ведь в такие моменты абсолютно неважными становятся все футбольные противостояния и достижения, а на первый план выходят чисто человеческие качества. Именно последние и делают людей особенными. Заметьте, просто особенными – без пафоса и каких-либо кавычек, чем когда речь идет о всяких там журналистских и болельщицких прозвищах…