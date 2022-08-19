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19 августа 2022, 09:34 |
622
0

Паулу ФОНСЕКА: «Мир прилагает недостаточно усилий, чтобы спасти Украину»

Экс-тренер «Шахтера» снова высказался о войне в Украине

19 августа 2022, 09:34 |
622
0
Паулу ФОНСЕКА: «Мир прилагает недостаточно усилий, чтобы спасти Украину»
Instagram. Паулу Фонсека

Экс-тренер «Шахтера» Паулу Фонсека в очередной раз затронул тему войны в Украине:

«Когда я оглядываюсь назад, то, что мне пришлось пережить, по сравнению с людьми, которые все еще там сейчас, было ничем. Трагедия очень большая, я не могу говорить о своем опыте – люди там каждый день переживают трагедию. 

Остальной мир не прилагает достаточных усилий для спасения Украины, детей и людей, борющихся за свою жизнь. Для меня это сложно осознать, не понимаю почему.

Мне также трудно принять, как мы можем позволить этому случиться. Мы должны сделать гораздо больше, иначе погибнет гораздо больше людей и детей. Они просто хотят жить в мире.

Украинский народ очень скромный. Когда в июне 2016 года «Шахтер» предложил мне работу тренера, то я очень быстро согласился».

Отметим, что Фонсека тренировал «Шахтер» с 2016 по 2019 годы. Под руководством португальского специалиста донецкий клуб 3 раза становился чемпионом Украины.

Ранее Паулу был назначен главным тренером французского «Лилля».

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Паулу Фонсека Шахтер Донецк российско-украинская война Лилль
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Источник Sport.ua
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