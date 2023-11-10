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Украина. Премьер лига
10 ноября 2023, 16:25 |
811
2

ЛУЧЕСКУ – об уважении к россии: «Футбол – это другое, это не о войне»

Бывший тренер киевского «Динамо» еще раз попытался объяснить свое интервью росСМИ

10 ноября 2023, 16:25 |
811
2
ЛУЧЕСКУ – об уважении к россии: «Футбол – это другое, это не о войне»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу еще раз попытался объяснить свое интервью росСМИ.

– Мистер Луческу, хотели бы задать вам несколько вопросов относительно вашего недавнего интервью.

– Я уже давал объяснения, я говорил лишь о том, что футболисты могут помочь достичь мира, вот и все.

– Как они могут помочь?

– Люди могут очень многое.

– Но российские футболисты вообще ничего не говорят о войне. Они только поддерживают, тот же Дзюба. За два года они не сделали ничего, а вы говорите, что уважаете россию. Как вы можете уважать россию, когда она убивает украинцев?

– Пожалуйста, давайте не будем так. Футбол – это другая сторона, это не о войне. Очень сложно продолжать играть в футбол, когда продолжаются бомбежки, когда падают ракеты, когда отменяются матчи. Так просто продолжать невозможно. Очень важно достичь мира и вернуться к нормальной жизни. Я продолжал жить в Украине все эти два года в этой ситуации, и я никогда не говорил, что вернусь в страну-агрессора. Никогда.

Я помню период, когда российские и украинские команды играли товарищеские турниры, это было замечательное время и мы должны к нему вернуться. Мы должны что-то сделать, чтобы вернуть к этому. И только совместными усилиями мы сможем этого достичь. Я люблю Украину и период работы в этой стране, но я работал и в россии, и там у меня были нормальные отношения. Но продолжать дальше так просто невозможно.

– Но издание, которому вы дали интервью, не написали и не сказали ничего о войне.

– Я читал эту статью. Да, в ней не написано ничего о том, что происходит. Для них это нормально, для нас – нет. Я там работал и не могу быть против них только потому, что они якобы тупые люди, которые думают о войне и разрушениях. Нужно общаться и что-то делать, чтобы это все остановить. Мы очень много теряем.

Очень трудно играть без болельщиков, ведь именно они создают атмосферу и дарят эмоции. Футбол – это другая сторона, это не о войне. Футболисты создают положительные эмоции. Украинский футбол не может продолжаться вот так.

– Что вы думаете о дисквалификации российских команд из европейских турниров и их возможном возвращении?

– российские команды могут вернуться в европейские турниры, но все должно быть правильно. Все равно это когда-то произойдет. Конечно, они должны быть под большим давлением и смогут вернуться только после достижения мира в Украине. Конечно, на условиях Украины.

– Но почему они ничего не делают эти два года?

– Вы очень хорошо знаете почему. Потому что не могут. Не потому, что не хотят, а потому что не могут.

Напомним, недавно Мирча Луческу опроверг информацию из интервью росСМИ, где он якобы заявил, что не исключает возможность возвращения в россию.

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Мирча Луческу Динамо Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Источник Football.ua
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