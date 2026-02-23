Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОНСЕКА: «Что я чувствовал, когда Инфантино награждал Трампа? Стыд»
23 февраля 2026, 23:28
Наставник «Лиона» высказал свою позицию о поведении действующего президента ФИФА

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека, который ранее работал в Украине с «Шахтером», высказал свое мнение об инициативе президента ФИФА Джанни Инфантино вернуть россию в большой футбол, а также затронул тему награждения этим функционером президента США Дональда Трампа специально учрежденной для этого премией мира.

«Мы будем играть против россии в москве, в то время как украинцы даже на своей земле играть не могут? Страна, подвергшаяся вторжению, не может участвовать в европейских соревнованиях на своей территории, а россия сможет? Для меня это неприемлемо. Футбол не может решить все проблемы. Но он может помочь принести больше справедливости в мир. И все же президент Инфантино делает то же самое, что и президент Трамп. Он смотрит на экономические интересы и забывает о людях».

«Что я почувствовал, когда Инфантино награждал Трампа премией мира ФИФА? Стыд. Это так печально, футбол этого не заслуживает. Это позор», – заявил Фонсека.

Также Фонсека заявил, что мечтает однажды возглавить сборную Украины или вновь поработать с «Шахтером».

Алексей Сливченко Источник: L'Equipe
adidas77
Фонсека як завжди, базує!
Ответить
+3
Artem_Ponomar
та я думаю всім тоді було соромно за Інфантіно)
Ответить
+2
