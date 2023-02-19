Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
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Франция
19 февраля 2023, 18:45 |
943
3

Паулу ФОНСЕКА: «Украина защищает не только Украину, она защищает весь мир»

Португальский тренер прекрасно понимает, что творят российские оккупанты в Украине

19 февраля 2023, 18:45 |
943
3
Паулу ФОНСЕКА: «Украина защищает не только Украину, она защищает весь мир»
instagram.com/paulofonseca_oficial

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека, который ранее работал в «Шахтере», рассказал французским журналистам о своих переживаниях по поводу войны, развязанной российской армией и наемниками и продолжающейся в Украине.

- В марте 2022 года вам пришлось бежать из Киева вместе с женой-украинкой Катериной и сыном Мартином из-под российских обстрелов. Эта трагедия началась почти год назад. Как вы справляетесь с этой ситуацией?
- Это очень трудные времена. Несмотря на то, что мы не там, мы не можем отключиться от того, что происходит в Украине… У меня очень сильная связь с Украиной. У меня там много друзей, жена и сын — украинцы. Нам удалось уговорить приехать большую часть семьи моей жены, но мы по-прежнему связаны с этой трагедией. Каждый день мы пытаемся выяснить, что там происходит, и дело в том, что спустя год мы продолжаем помогать переезжать множеству людей, множеству детей, которые живут в невообразимых условиях, потому что кто-то решил вторгнуться в страну ни за что. И мы продолжаем наблюдать этот геноцид со стороны страны, у которой нет причин вести эту войну. Это очень тяжело и порождает чувство бунта, потому что есть еще люди, у которых больше нет дома, которые умирают. Есть полностью разрушенные города. И, несмотря на международную помощь, мы чувствуем, что того, что сделано, недостаточно. Украина защищает не только Украину, Украина защищает демократию, она защищает весь мир, потому что, если мы не остановим это в ближайшее время, это может произойти в любой другой части мира. Убийцы будут рады сделать это в другом месте. Мы должны остановить это немедленно.

- С женой Катериной вы много работаете в ассоциациях, помогая беженцам, прибывающим из Украины, и тем, кто там остался. Чем, в свою очередь, могут помочь те, кто слушает нас?
- Мы участвуем в различных проектах. Мы продолжаем помогать людям, которые покидают страну и ищут убежища, особенно в Португалии. Есть так много способов сделать это [помочь]. И я вам скажу: люди были чрезвычайно чувствительны, чтобы помочь и интегрировать украинский народ . Это связано не столько с людьми, сколько с теми, кто управляет нашими странами, вот где мы можем делать больше. Есть много способов помочь, просто зайдите в интернет, есть тысячи способов помочь этим страдающим людям.

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Источник RMC Sport
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Rash VM
пане Фонсека, все гарно сказано. Але фрази на кшталт "ми маємо це зупинити" на жаль дуже мало
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0
Nick.Grabowski
Пане Фонсека, як там Ніцца та Монако?
 Як там наші біженці в Франції та Монако?
Чи допомагаєте ви їм гуманітаркою та секондом?
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-4
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