ФОНСЕКА: «Призываю не продавать игроков в рф»

50-летний главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека обратился к «Бенфике» и «Браге» с призывом не вести дела с российскими клубами:

«В последнюю неделю я читал, что «Бенфика» и «Брага» рассматривают возможность продажи Чикиньо и Тормена в российские клубы. «Бенфика», которая образцово разворачивает акции помощи Украине с начала войны. «Брага», которой командуют отзывчивые люди с огромными сердцами. Я НЕ ХОЧУ ВЕРИТЬ. Я отказываюсь это делать. Две недели назад российский клуб пытался купить левого защитника «Сассуоло» Рожерио. Итальянский клуб отказался от переговоров по этическим вопросам, связанным с войной. Я призываю «Бенфику» и «Брагу» последовать примеру итальянского клуба. Я знаю, что время идет, а люди дома не слушают новости, связанные с войной в Украине. Но каждый день россия продолжает убивать людей и невинных детей, возможно, некоторых из них дома во время просмотра футбольного матча. Одно я знаю: если «Бенфика» и «Брага» заключат соглашения с российскими клубами, деньги будут капать вместе с кровью детей, ежедневно погибающих в Украине. И многие из этих детей любили футбол. Паулу Фонсека».