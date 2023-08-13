Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Португалия
13 августа 2023, 21:06 | Обновлено 13 августа 2023, 21:33
2024
3

ФОНСЕКА: «Призываю не продавать игроков в рф»

Екс-тренер «Шахтера» обратился к португальским клубам

13 августа 2023, 21:06 | Обновлено 13 августа 2023, 21:33
2024
3
ФОНСЕКА: «Призываю не продавать игроков в рф»
Sky Sports. Паулу Фонсека

50-летний главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека обратился к «Бенфике» и «Браге» с призывом не вести дела с российскими клубами:

«В последнюю неделю я читал, что «Бенфика» и «Брага» рассматривают возможность продажи Чикиньо и Тормена в российские клубы. «Бенфика», которая образцово разворачивает акции помощи Украине с начала войны. «Брага», которой командуют отзывчивые люди с огромными сердцами. Я НЕ ХОЧУ ВЕРИТЬ. Я отказываюсь это делать. Две недели назад российский клуб пытался купить левого защитника «Сассуоло» Рожерио. Итальянский клуб отказался от переговоров по этическим вопросам, связанным с войной. Я призываю «Бенфику» и «Брагу» последовать примеру итальянского клуба. Я знаю, что время идет, а люди дома не слушают новости, связанные с войной в Украине. Но каждый день россия продолжает убивать людей и невинных детей, возможно, некоторых из них дома во время просмотра футбольного матча. Одно я знаю: если «Бенфика» и «Брага» заключат соглашения с российскими клубами, деньги будут капать вместе с кровью детей, ежедневно погибающих в Украине. И многие из этих детей любили футбол. Паулу Фонсека».

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Паулу Фонсека Бенфика Брага трансферы
Источник Twitter
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Комментарии 3
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Lex Aries
Дякую Паулу за розуміння, хоч хтось і напише, що в нього ж жінка - українка.
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+15
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BigDean
Просто красень, Паулу Людина з великої літери!
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+11
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