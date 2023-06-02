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  4. Остается или уходит? Фонсека дал ответ относительно будущего в Лилле
Франция
02 июня 2023, 21:18 |
183
0

Остается или уходит? Фонсека дал ответ относительно будущего в Лилле

Португальского тренера ранее сватали в английскую Премьер-лигу

02 июня 2023, 21:18 |
183
0
Остается или уходит? Фонсека дал ответ относительно будущего в Лилле
ФК Лилль. Паулу Фонсека

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека ответил на вопрос о том, планирует ли он оставаться в стане «догов» на следующий сезон, чтобы выполнить действующий контракт до конца.

«Мы продолжим в следующем сезоне», - заявил Фонсека.

Ранее в СМИ была информация, что Фонсека может покинуть «Лилль» и перебраться на пост главного тренера «Вест Хэма».

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Паулу Фонсека Лилль Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник Get French Football News
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