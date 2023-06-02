Остается или уходит? Фонсека дал ответ относительно будущего в Лилле

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека ответил на вопрос о том, планирует ли он оставаться в стане «догов» на следующий сезон, чтобы выполнить действующий контракт до конца.

«Мы продолжим в следующем сезоне», - заявил Фонсека.

Ранее в СМИ была информация, что Фонсека может покинуть «Лилль» и перебраться на пост главного тренера «Вест Хэма».