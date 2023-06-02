Франция02 июня 2023, 21:18 |
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Остается или уходит? Фонсека дал ответ относительно будущего в Лилле
Португальского тренера ранее сватали в английскую Премьер-лигу
02 июня 2023, 21:18 |
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Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека ответил на вопрос о том, планирует ли он оставаться в стане «догов» на следующий сезон, чтобы выполнить действующий контракт до конца.
«Мы продолжим в следующем сезоне», - заявил Фонсека.
Ранее в СМИ была информация, что Фонсека может покинуть «Лилль» и перебраться на пост главного тренера «Вест Хэма».
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