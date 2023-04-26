Фонсека в Лилле: реанимация команды, конфликт с президентом, скорый уход

Сезон-2020/21 «Лилль» под руководством Кристофа Галтье неожиданно для подавляющего большинства экспертов и обозревателей завершил в статусе чемпиона французской Лиги 1. Этот результат оказался не только оглушительным успехом для «догов», но и в буквальном смысле ударом под дых амбициям «Пари Сен-Жермен», а также ряда других состоятельных клубов.

В итоге летом 2021 года Галтье сумела переманить к себе «Ницца», а через год наставник оказался в Париже, все-таки возглавив ПСЖ. На тренерской же лавке «Лилля» после ухода тренера-чемпиона волею судьбы оказался Жослен Гурвеннек, ранее трудившийся с «Генгамом» и «Бордо», но не добивавшийся ничего серьезного, кроме победы в Кубке Франции с бретонцами.

Гурвеннеку не удалось оставить «Лилль» на лидирующих позициях. Более того, при новом тренере «доги» превратились в банального середняка, и не без труда финишировали на 10-м месте, оставшись без еврокубков, но и не провалившись в нижнюю часть турнирной таблицы. Этот результат, учитывая потраченные на усиление на протяжении сезона 25,6 миллионов евро, был признан неудовлетворительным, и сотрудничество с Гурвеннеком летом минувшего года было завершено.

«Лилль» нанял хорошего знакомого болельщиков «Шахтера» Паулу Фонсеку, возглавлявшего «горняков» с 2016 по 2019 годы и выигравшего за это время три чемпионства в УПЛ, три Кубка и один Суперкубок Украины. После работы с «Шахтером» португалец подался на повышение в итальянскую Серию А, однако там не смог ничего выиграть с «Ромой», дважды финишировав за пределами зоны Лиги чемпионов (на 5-м и 7-м местах).

Перед подписанием контракта с «Лиллем» Фонсека год провел без клуба, хотя различных слухов вокруг его персоны хватало. Сотрудничество между португальцем и «догами» изначально было оформлено на два сезона, как это Паулу практиковал в «Шахтере» и «Роме». Благодаря этому ни клуб, ни наставник не обременяли себя длительными отношениями и потенциально высокими штрафными санкциями, применяемыми при процедуре досрочного расторжения договора по инициативе одной из сторон.

Ждать от Фонсеки немедленной борьбы за чемпионство с «Пари Сен-Жермен» или куда более сбалансированными, нежели «Лилль», «Марселем» и «Монако», было бы крайне недальновидным действием, хотя бы по причине того, что Галтье потребовалось три с половиной года на перестройку «догов», на протяжении которых специалист сперва спас команду от вылета, а затем постепенно привел к главной вершине. Вот и после кризисного сезона-2021/22 и ухода Гурвеннека «Лиллю», прежде всего, предстояло пройти через период реанимации, а уже затем нацеливаться на трофеи. Это прекрасно понимали болельщики команды, а потому когда Фонсека показал, что его подопечные в дебютном для португальца сезоне в Лиге 1 способны бороться за еврокубковую топ-5, это было воспринято достаточно положительно, как фанатами, так и журналистами.

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом 2022 года Фонсека получил на усиление солидный бюджет. В итоге стан «догов» за 26 миллионов евро пополнили Мохамед Байо (14 млн евро), Алан Виржиньюс (4 млн евро), Адам Унас (3 млн евро), Бафоде Диаките (3 млн евро) и Александро (2 млн евро). Кроме того, «догам» удалось заключить несколько удачных сделок со свободными агентами. На таких правах команду усилили опытные Реми Кабелла и экс-подопечный Фонсеки по «Шахтеру» Исмаили, ставшие важными фигурами в обновленном «Лилле».

К зиме стало понятно, что «Лилль» с Фонсекой способен бороться за еврокубковые места, но для чего-то большего команде нужно было продолжать кадровую работу на усиление. И здесь случился первый серьезный кризис – внезапно накалились отношения между тренером и президентом «Лилля». Португалец еще в феврале, накануне матча против «Ренна» (3:1), дал понять, что недоволен тем, как клуб поддерживает его успехи.

По сообщениям из СМИ, у Фонсеки буквально за несколько минут до начала матча против «Ренна» состоялась «жаркая дискуссия» с президентом клуба Оливье Летангом. В ходе спора португалец, как утверждали очевидцы, обвинил топ-функционера «догов» во вмешательстве в свою работу, а также в недостаточно амбициозных действиях клуба во время зимнего трансферного окна. В январе «Лилль» действительно ограничился лишь трансфером 35-летнего голкипера Бенуа Костиля из «Осера», который состоялся на правах свободного агента. Большинство же трансферных запросов Фонсеки в начале 2023-го были проигнорированы, и это буквально взбесило наставника.

Слухи о напряженных отношениях между Летангом и Фонсекой очень быстро распространились в журналистской среде, и президенту «Лилля» даже пришлось прокомментировать ситуацию. Что правда, ничего сенсационного пресса от Летанга прогнозируемо не услышала: «Если у нас есть проблема, то мы должны решить ее сами, внутри клуба».

Но уже одной этой фразы хватило, чтобы понять – скорее всего, в отношениях Фонсеки и Летанга действительно нет пресловутой «химии», позволяющей надеяться на хорошие результаты и отличное сотрудничество.

В начале апреля, когда «Лилль» на выезде неожиданно уступил «Анже» (0:1), Фонсека был крайне недоволен, и накануне матча с «Монпелье», завершившегося для «догов» куда более успешно (2:1), заявил об этом во всеуслышание.

«Как вы знаете, я недоволен зимним трансферным окном, потому что если бы у нас было намного больше кадровых решений, было бы проще и мне, и команде. Иногда, возможно, я вынужден ускорять процедуры восстановления игроков, потому что у нас не так много вариантов. Мне нужны готовые футболисты прямо сейчас», - заявил Фонсека.

Примечательно, что вскоре после этих слов в прессе возобновились слухи о возможном переезде португальского коуча на Туманный Альбион. В частности, Фонсеку ныне активно сватают в «Вест Хэм», переживающий откровенно непростые времена.

И хотя в начале месяца Фонсека публично заявлял о том, что рад быть в «Лилле» и продолжать выполнять обязательства по контракту, которые рассчитаны еще на один сезон, все больше и больше свидетельств говорят в пользу досрочного ухода португальца из стана «догов» уже по завершении текущего чемпионата, причем вне зависимости от места, на котором окажется способной финишировать команда.

В частности, по словам журналиста Даниэля Риоло, ситуация вокруг Фонсеки в «Лилле» уже практически предрешена.

«Проблема «Лилля» в том, что этим летом ему вновь придется перестраивать. Паулу Фонсека не хочет оставаться. Его уход станет для «Лилля» большой потерей, потому что он очень хороший тренер. Есть большая вероятность, что португалец уйдет», - заявил Риоло.

Daniel Riolo dans @AfterRMC : « Le problème du LOSC est qu’il va devoir reconstruire cet été. Paulo Fonseca n’a pas envie de rester. Ça va être une grosse perte pour Lille de le perdre car c’est un très bon entraîneur. Il y a de grandes chances qu’il s’en aille. »



💣😰 pic.twitter.com/v27YK6qBl1 — SuiveurLillois (@SuiveurLillois) April 17, 2023

Примечательно, что в пабликах болельщиков «Лилля» все чаще и чаще можно встретить мнение, что лучше бы по окончании сезона из клуба ушел именно Летанг, а не Фонсека. Впрочем, вероятность этого крайне невысокая, потому как компания Merlyn Partners из Люксембурга, которая владеет «догами», ни публично, ни кулуарно не давала поводов задуматься о том, что в клубе возможны изменения в президентском кресле.

Так что летом Фонсеку, вероятно, ожидает очередной этап непростых карьерных решений. В «Лилле» португальцу удалось заложить неплохой базис для будущих потенциальных успехов, но в стане «догов» у Паулу, кажется, нет безоговорочной поддержки со стороны руководства по кадровым вопросам, и на фоне интереса из английской Премьер-лиги (помимо «Вест Хэма» назывался еще и как минимум вариант с «Кристал Пэлас»), вполне можно ожидать новую «миграцию» от Фонсеки, к тренерским способностям которого можно относиться по-разному, но уважать португальца обязательно стоит хотя бы из-за неизменной позиции по поддержке Украины, о которой португалец не забывает говорить даже будучи далеко на просторах спокойной Западной Европы.