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  4. Фонсека поедет к Де Дзерби? Экс-тренер Шахтера интересен клубу из АПЛ
Англия
22 марта 2023, 10:28 |
403
0

Фонсека поедет к Де Дзерби? Экс-тренер Шахтера интересен клубу из АПЛ

Португальский наставник летом может принять «Кристал Пэлас»

22 марта 2023, 10:28 |
403
0
Фонсека поедет к Де Дзерби? Экс-тренер Шахтера интересен клубу из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека (слева) и Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека, известный в Украине по работе с донецким «Шахтером», ближайшим летом может перебраться в английскую Премьер-лигу.

Заинтересованность к сотрудничеству с португальцем проявляет «Кристал Пэлас», который недавно уволил Патрика Виейра, а затем объявил о назначении на пост коуча Роя Ходсжона, но опытный англичанин задержится на должности только до конца сезона.

Помимо Фонсеки в «Кристал Пэлас» также оценивают возможность начала сотрудничества с экс-тренером «Боруссии» Менхенгладбах Ади Хюттером, который в настоящий момент сидит без работы.

«Кристал Пэлас» и ранее контактировал с Фонсекой. Португальца рассматривали на замену Ходсжону еще весной 2021 года.

Напомним, в настоящий момент в АПЛ с «Брайтоном» работает еще один экс-коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

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Паулу Фонсека Лилль Кристал Пэлас назначение тренера Ади Хюттер Рой Ходжсон
Источник The Guardian
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