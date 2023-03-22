Фонсека поедет к Де Дзерби? Экс-тренер Шахтера интересен клубу из АПЛ
Португальский наставник летом может принять «Кристал Пэлас»
Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека, известный в Украине по работе с донецким «Шахтером», ближайшим летом может перебраться в английскую Премьер-лигу.
Заинтересованность к сотрудничеству с португальцем проявляет «Кристал Пэлас», который недавно уволил Патрика Виейра, а затем объявил о назначении на пост коуча Роя Ходсжона, но опытный англичанин задержится на должности только до конца сезона.
Помимо Фонсеки в «Кристал Пэлас» также оценивают возможность начала сотрудничества с экс-тренером «Боруссии» Менхенгладбах Ади Хюттером, который в настоящий момент сидит без работы.
«Кристал Пэлас» и ранее контактировал с Фонсекой. Португальца рассматривали на замену Ходсжону еще весной 2021 года.
Напомним, в настоящий момент в АПЛ с «Брайтоном» работает еще один экс-коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби.
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