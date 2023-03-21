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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ходжсон возглавил Кристал Пэлас, контракт до конца сезона
Англия
21 марта 2023, 10:32 |
569
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ходжсон возглавил Кристал Пэлас, контракт до конца сезона

75-летний наставник возвращается к активной работе

21 марта 2023, 10:32 |
569
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ходжсон возглавил Кристал Пэлас, контракт до конца сезона
cpfc.co.uk. Рой Ходжсон

Лондонский «Кристал Пэлас» объявил о назначении на пост главного тренера 75-летнего Роя Ходжсона.

Контракт с опытным специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

Ходсжон ранее уже работал со «стекольщиками» - с 2017 по 2021 годы. Крайним местом работы коуча был «Уотфорд», который он покинул в конце минувшего сезона.

Рой Ходжсон так прокомментировал свое назначение: «Для меня большая честь вернуться в клуб, который всегда так много значил для меня, и получить важную задачу изменить судьбу команды. Наша единственная цель сейчас — начать выигрывать матчи и набирать очки, необходимые для сохранения места в Премьер-лиге».

Напомним, 17 марта «Кристал Пэлас» объявил о прекращении сотрудничества с прежним главным тренером команды Патриком Виейра.

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Кристал Пэлас Рой Ходжсон назначение тренера Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Кристал Пэлас
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