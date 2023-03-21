ОФИЦИАЛЬНО. Ходжсон возглавил Кристал Пэлас, контракт до конца сезона

Лондонский «Кристал Пэлас» объявил о назначении на пост главного тренера 75-летнего Роя Ходжсона.

Контракт с опытным специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

Ходсжон ранее уже работал со «стекольщиками» - с 2017 по 2021 годы. Крайним местом работы коуча был «Уотфорд», который он покинул в конце минувшего сезона.

Рой Ходжсон так прокомментировал свое назначение: «Для меня большая честь вернуться в клуб, который всегда так много значил для меня, и получить важную задачу изменить судьбу команды. Наша единственная цель сейчас — начать выигрывать матчи и набирать очки, необходимые для сохранения места в Премьер-лиге».

Напомним, 17 марта «Кристал Пэлас» объявил о прекращении сотрудничества с прежним главным тренером команды Патриком Виейра.