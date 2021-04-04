Кристал Пэлас может назначить Фонсеку

Известный португальский тренер, наставник «Ромы» Паулу Фонсека может перебраться в чемпионат Англии.
Как сообщает местная пресса, специалиста хочет назначить «Кристал Пэлас». Фонсеку рассматривают в качестве замены Рою Ходжсону, который покинет команду по окончании этого сезона.
Также на эту должность претендует бывший тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.
Ранее сообщалось, что Фонсека может возглавить «Зенит».
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Источник — Daily Mail
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