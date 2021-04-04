Кристал Пэлас может назначить Фонсеку

Экс-тренер «Шахтера» претендует на пост в лондонском клубе

  • 04.04.2021 13:38
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Кристал Пэлас может назначить Фонсеку
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный португальский тренер, наставник «Ромы» Паулу Фонсека может перебраться в чемпионат Англии.

Как сообщает местная пресса, специалиста хочет назначить «Кристал Пэлас». Фонсеку рассматривают в качестве замены Рою Ходжсону, который покинет команду по окончании этого сезона.

Также на эту должность претендует бывший тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.

Ранее сообщалось, что Фонсека может возглавить «Зенит».

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Источник — Daily Mail

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