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  4. Паулу ФОНСЕКА: «Хочу посвятить эту победу украинцам»
Франция
25 февраля 2023, 21:37 |
1335
2

Паулу ФОНСЕКА: «Хочу посвятить эту победу украинцам»

Португальский наставник не забывает о стране, которая дала ему путевку на топовый уровень

25 февраля 2023, 21:37 |
1335
2
Паулу ФОНСЕКА: «Хочу посвятить эту победу украинцам»
ligue1.com. Паулу Фонсека

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека после победы над «Брестом» (2:1) в рамках 25-го тура французской Лиги 1 не смог пройти мимо годовщины со дня начала полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины.

«Я хотел бы кое-что сказать в заключение. Год назад я был в Украине, когда началась война. Я не могу забыть этих людей, которые продолжают страдать, и хочу посвятить им эту победу», - сказал Фонсека.

Ранее на тему годовщины полномасштабной фазы российско-украинской войны высказался другой экс-тренер «Шахтера» - Луиш Каштру, который ныне возглавляет «Ботафого» в Бразилии.

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Паулу Фонсека российско-украинская война Брест (Франция) Лига 1 Лилль Украина
Источник Лига 1
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andre_lui
Спасибі!
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vruthiy-112
Мужньо,  дякую.!!!
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