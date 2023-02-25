Паулу ФОНСЕКА: «Хочу посвятить эту победу украинцам»

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека после победы над «Брестом» (2:1) в рамках 25-го тура французской Лиги 1 не смог пройти мимо годовщины со дня начала полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины.

«Я хотел бы кое-что сказать в заключение. Год назад я был в Украине, когда началась война. Я не могу забыть этих людей, которые продолжают страдать, и хочу посвятить им эту победу», - сказал Фонсека.

Ранее на тему годовщины полномасштабной фазы российско-украинской войны высказался другой экс-тренер «Шахтера» - Луиш Каштру, который ныне возглавляет «Ботафого» в Бразилии.