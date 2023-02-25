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  4. ФОТО. Фонсека в матче с Брестом поддержал Украину
Франция
25 февраля 2023, 17:47 |
775
1

ФОТО. Фонсека в матче с Брестом поддержал Украину

Экс-тренер «Шахтера» прикрепил к одежде сине-желтую ленту

25 февраля 2023, 17:47 |
775
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ФОТО. Фонсека в матче с Брестом поддержал Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Павлу Фонсека

Экс-тренер «Шахтера» Паулу Фонсека в знак солидарности с Украиной вышел на матч «Лилля» с сине-желтой лентой и посвятил победу своей команды нашей стране.

24 февраля в матче 25-го тура французского чемпионата «Лилль» на своем поле встретился с «Брестом» и одержал волевую победу со счетом 2:1.

Отметим, что в компенсированное время матча страсти в поединке закипели не только на поле, но и за его пределами. В итоге Паулу Фонсека был удален из технической зоны «Лилля».

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Лилль Лига 1 Брест (Франция) чемпионат Франции по футболу Паулу Фонсека фото
Источник ФК Шахтер Донецк
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Злий Глобинець
Молодець! Подяка за підтримку! Тим більше, якщо дружина українка!
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