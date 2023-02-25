ФОТО. Фонсека в матче с Брестом поддержал Украину

Экс-тренер «Шахтера» Паулу Фонсека в знак солидарности с Украиной вышел на матч «Лилля» с сине-желтой лентой и посвятил победу своей команды нашей стране.

24 февраля в матче 25-го тура французского чемпионата «Лилль» на своем поле встретился с «Брестом» и одержал волевую победу со счетом 2:1.

Отметим, что в компенсированное время матча страсти в поединке закипели не только на поле, но и за его пределами. В итоге Паулу Фонсека был удален из технической зоны «Лилля».