Франция25 февраля 2023, 17:47 |
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ФОТО. Фонсека в матче с Брестом поддержал Украину
Экс-тренер «Шахтера» прикрепил к одежде сине-желтую ленту
25 февраля 2023, 17:47 |
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Экс-тренер «Шахтера» Паулу Фонсека в знак солидарности с Украиной вышел на матч «Лилля» с сине-желтой лентой и посвятил победу своей команды нашей стране.
24 февраля в матче 25-го тура французского чемпионата «Лилль» на своем поле встретился с «Брестом» и одержал волевую победу со счетом 2:1.
Отметим, что в компенсированное время матча страсти в поединке закипели не только на поле, но и за его пределами. В итоге Паулу Фонсека был удален из технической зоны «Лилля».
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