В пятницу, 24 февраля, в матче 25-го тура французского чемпионата «Лилль» на своем поле встретился с «Брестом» и добился волевой победы со счетом 2:1.

После автогола Джало уже на 8-й минуте футболисты «Лилля» вернулись в игру после перерыва – Диаките счет сравнял, а Александро на 80-й минуте стал автором победного гола.

В компенсированное время матча страсти в поединке закипели не только на поле, а и за его пределами. В результате из технической зоны «Лилля» был удален главный тренер команды Паулу Фонсека и хавбек «Бреста» Камара.

«Лилль» в таблице Лиги 1 поднялся на 5-е место с 44-мя очками. «Брест» идет на 16-й позиции, имея 20 пунктов.

Чемпионат Франции. 25-й тур

«Лилль» – «Брест» – 2:1

Голы: Джало, 8 автогол (0:1). Диаките, 60 (1:1). Александро, 80 (2:1).