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Чемпионат Франции
Лилль
24.02.2023 22:00 – FT 2 : 1
Брест
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Франция
25 февраля 2023, 01:32 | Обновлено 25 февраля 2023, 02:50
127
1

Фонсеку подвели нервы. Лилль с трудом обыграл Брест

Команда экс-наставника «Шахтера» добилась 13-й победы в чемпионате

25 февраля 2023, 01:32 | Обновлено 25 февраля 2023, 02:50
127
1
Фонсеку подвели нервы. Лилль с трудом обыграл Брест
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 24 февраля, в матче 25-го тура французского чемпионата «Лилль» на своем поле встретился с «Брестом» и добился волевой победы со счетом 2:1.

После автогола Джало уже на 8-й минуте футболисты «Лилля» вернулись в игру после перерыва – Диаките счет сравнял, а Александро на 80-й минуте стал автором победного гола.

В компенсированное время матча страсти в поединке закипели не только на поле, а и за его пределами. В результате из технической зоны «Лилля» был удален главный тренер команды Паулу Фонсека и хавбек «Бреста» Камара.

«Лилль» в таблице Лиги 1 поднялся на 5-е место с 44-мя очками. «Брест» идет на 16-й позиции, имея 20 пунктов.

Чемпионат Франции. 25-й тур

«Лилль» – «Брест» – 2:1

Голы: Джало, 8 автогол (0:1). Диаките, 60 (1:1). Александро, 80 (2:1).

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Александро (Лилль).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Бафоде Диаките (Лилль).
8’
ГОЛ ! Автогол забил Тьягу Джало (Лилль).
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Лилль Брест (Франция) Паулу Фонсека чемпионат Франции по футболу Лига 1
Источник Sport.ua
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Дані Рохас
Ну, Фонсека это дефолт, любит КК схлопотать, команде это только на пользу в некоторых матчах без него
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