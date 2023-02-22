24 февраля на «Пьер Моруа» пройдет матч 25-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Лилль» встретится с «Брестом». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Лилль

Команда в позапрошлом сезоне сенсационно стал чемпионом страны. Все понимали, что она потеряет позиции после ухода тренера, Гальтье, но в итоге был уж очень болезненный откат, аж на 10-ю позицию. Не удивительно, что летом появился новый наставник у догов, Паулу Фонсека. При португальце получилось прибавить - но это было несложно на фоне слабой статистики 2021/2022. Вот только пока что не понятно, получится ли вернуться в еврокубки. Ведь случаются и осечки типа поражения Ницце и 0-0 с Клермоном, пусть даже после этого обыграли и Ренн в гостях, и Страсбур дома, поднявшись в топ-5. ПСЖ, правда, проиграли, но как: пропустив дважды к 17-й минуте, Лилль даже выходил вперед, а уступил 3-4 из-за гола Неймара на 95-й минуте.

Брест

Клуб уже постепенно приучил к своему наличию в Лиге 1 Франции. Пираты в очередной раз вернулись из 2-го дивизиона в 2019-м году. И прошлый чемпионат вышел для этого скромного коллектива успешным, как для его мерок, ведь он забрался на 11-е место. На том фоне сейчас наблюдается небольшая потеря позиций, фактически снова подопечные Эрика Руа скатились до борьбы за выживание. Впрочем, этот специалист пришел только в середине осени. С середины января была неплохая серия, когда не проигрывали 5 туров кряду (разгромная победа над Анже и 4 ничьи, с Лиллем, Тулузой, Лионом и Лансом). Но все это закончилось 0-3 с Монпелье на выезде. Не взяли очки и с Монако дома, правда, уступили 1-2.

Статистика личных встреч

Брест ухитряется не проигрывать с 2020-го года. На этом отрезке он дважды выиграл дома при 3-х ничьих. Прошлым летом Лилль снова ограничился только нулевой ничьей на поле пиратов.

Прогноз

Букмекерские конторы очень уж уверены в победе Лилля. Но, пожалуй, лучше остановиться на нейтральном варианте со ставкой на больше 2,5 голов с коэффициентом - 1,71 по Parimatch.