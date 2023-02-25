Луиш КАШТРУ: «Год позора. Год террора. Год страданий. Год гниения в мире»

Главный тренер бразильского «Ботафого» Луиш Каштру, который известен в Украине по работе с «Шахтером», высказался по поводу годовщины с момента начала полномасштабной российской военной агрессии в отношении Украины.

«Год назад я написал: «Остановите войну» с уверенностью в том, что мировые лидеры смогут положить конец этому гуманитарному бедствию. К сожалению, я ошибся».

«На карту поставлены невинные жизни. Беспомощные люди. Людей, потерявших жизнь из-за террора, и многих других, живущих в страхе, позоре и травмах, от которых они никогда не оправятся. Все это из-за эгоизма, чистой жестокости и терроризма. Я думал, что, столкнувшись с такой реальностью, мы в ней не окажемся. К сожалению, я ошибся».

«Требуется огромное мужество, чтобы наблюдать за всем этим и делать немного больше, чем скрестить руки. Кажется, можно и дальше наблюдать за ежедневными взрывами; кажется, что можно увидеть семьи, разорванные в клочья, дома, оказавшиеся в воздухе, короче, ежедневный ужас и продолжать на это смотреть. Я думал, что мировые лидеры не смогут. К сожалению, я ошибся».

«Год позора. Год несчастья. Год террора. Год страданий. Год эгоизма. Год гниения в мире».

«Сегодня, год спустя, с гораздо более расстроенным, гораздо более печальным сердцем, я все еще возрождаю свою надежду: остановите войну. Украина в сердце навсегда», - написал Каштру.