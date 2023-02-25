Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луиш КАШТРУ: «Год позора. Год террора. Год страданий. Год гниения в мире»
Бразилия
25 февраля 2023, 21:19 |
2595
4

Луиш КАШТРУ: «Год позора. Год террора. Год страданий. Год гниения в мире»

Сильные слова от португальского наставника…

25 февраля 2023, 21:19 |
2595
4
Луиш КАШТРУ: «Год позора. Год террора. Год страданий. Год гниения в мире»
Instagram. Луиш Каштру

Главный тренер бразильского «Ботафого» Луиш Каштру, который известен в Украине по работе с «Шахтером», высказался по поводу годовщины с момента начала полномасштабной российской военной агрессии в отношении Украины.

«Год назад я написал: «Остановите войну» с уверенностью в том, что мировые лидеры смогут положить конец этому гуманитарному бедствию. К сожалению, я ошибся».

«На карту поставлены невинные жизни. Беспомощные люди. Людей, потерявших жизнь из-за террора, и многих других, живущих в страхе, позоре и травмах, от которых они никогда не оправятся. Все это из-за эгоизма, чистой жестокости и терроризма. Я думал, что, столкнувшись с такой реальностью, мы в ней не окажемся. К сожалению, я ошибся».

«Требуется огромное мужество, чтобы наблюдать за всем этим и делать немного больше, чем скрестить руки. Кажется, можно и дальше наблюдать за ежедневными взрывами; кажется, что можно увидеть семьи, разорванные в клочья, дома, оказавшиеся в воздухе, короче, ежедневный ужас и продолжать на это смотреть. Я думал, что мировые лидеры не смогут. К сожалению, я ошибся».

«Год позора. Год несчастья. Год террора. Год страданий. Год эгоизма. Год гниения в мире».

«Сегодня, год спустя, с гораздо более расстроенным, гораздо более печальным сердцем, я все еще возрождаю свою надежду: остановите войну. Украина в сердце навсегда», - написал Каштру.

По теме:
Жуниор МОРАЕС: «Война в обмен на что? Политику, власть, землю?»
Состояние Ахметова из-за войны уменьшилось на 10 млрд долларов – Forbes
Паулу ФОНСЕКА: «Хочу посвятить эту победу украинцам»
Луиш Каштру Ботафого российско-украинская война Украина
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Осимхену помешали оформить дубль. Наполи в меньшинстве разобрался с Эмполи
Футбол | 25 февраля 2023, 21:05 0
Осимхену помешали оформить дубль. Наполи в меньшинстве разобрался с Эмполи
Осимхену помешали оформить дубль. Наполи в меньшинстве разобрался с Эмполи

Лидер Серии А выиграл 8-й матч в чемпионате

Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
Футбол | 24 февраля 2023, 22:30 2
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ

Португальский хавбек Витинья жестко сыграл против Лионеля, и тот ответил

Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
Бокс | 25.02.2023, 15:53
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
Зинченко – капитан Арсенала на матч с Лестером
Футбол | 25.02.2023, 16:42
Зинченко – капитан Арсенала на матч с Лестером
Зинченко – капитан Арсенала на матч с Лестером
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
Война | 24.02.2023, 23:23
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pas2012
Дякуємо за підтримку Луїш!🙏🇺🇦💪
Ответить
+6
Показать Скрыть 2 ответа
Fant24
Главное убивать русских в любой точке мира .это подонки 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Уважаю Александра Усика, но…»
Майк ТАЙСОН: «Уважаю Александра Усика, но…»
25.02.2023, 04:15 3
Бокс
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
24.02.2023, 01:45 18
Футбол
ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси
ВИДЕО. «На слаломе». Мудрик феерит на тренировке Челси
25.02.2023, 05:16 16
Футбол
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
Генштаб ВСУ: «Для сдерживания дезертиров рф отправила на фронт спецназ»
25.02.2023, 08:38 1
Война
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
25.02.2023, 06:16
Другие виды
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
24.02.2023, 01:05 13
Футбол
Соперник Шерифа и Коваля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Соперник Шерифа и Коваля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
24.02.2023, 14:20 6
Футбол
Крейчикова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Крейчикова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
23.02.2023, 19:40 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности