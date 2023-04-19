Фонсекой интересуется клуб из АПЛ

В конце сезона Дэвид Мойес может покинуть пост главного тренера «Вест Хэма». «Молотобойцы» уже занимаются поиском преемника.

В шорт-листе присутствует экс-тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, который сейчас работает с «Лиллем». Также в шорт-листе – Брендан Роджерс и Грэм Поттер, которые недавно были уволены из «Лестера» и «Челси» соответственно.

Напомним, в 2016 – 2019 годах Фонсека возглавлял донецкий «Шахтер», после чего два года работал с «Ромой».