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  4. Фонсекой интересуется клуб из АПЛ
Англия
19 апреля 2023, 14:45 |
616
0

Фонсекой интересуется клуб из АПЛ

Экс-тренер «Шахтера» может продолжить карьеру в «Вест Хэме»

19 апреля 2023, 14:45 |
616
0
Фонсекой интересуется клуб из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

В конце сезона Дэвид Мойес может покинуть пост главного тренера «Вест Хэма». «Молотобойцы» уже занимаются поиском преемника.

В шорт-листе присутствует экс-тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, который сейчас работает с «Лиллем». Также в шорт-листе – Брендан Роджерс и Грэм Поттер, которые недавно были уволены из «Лестера» и «Челси» соответственно.

Напомним, в 2016 – 2019 годах Фонсека возглавлял донецкий «Шахтер», после чего два года работал с «Ромой».

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Дэвид Мойес Вест Хэм Паулу Фонсека Лилль Брендан Роджерс Грэм Поттер
Источник The Guardian
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