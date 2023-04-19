Англия19 апреля 2023, 14:45 |
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Фонсекой интересуется клуб из АПЛ
Экс-тренер «Шахтера» может продолжить карьеру в «Вест Хэме»
19 апреля 2023, 14:45 |
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В конце сезона Дэвид Мойес может покинуть пост главного тренера «Вест Хэма». «Молотобойцы» уже занимаются поиском преемника.
В шорт-листе присутствует экс-тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, который сейчас работает с «Лиллем». Также в шорт-листе – Брендан Роджерс и Грэм Поттер, которые недавно были уволены из «Лестера» и «Челси» соответственно.
Напомним, в 2016 – 2019 годах Фонсека возглавлял донецкий «Шахтер», после чего два года работал с «Ромой».
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