ФОНСЕКА: «Украинцы ведут борьбу с диктатором, опасным для человечества»

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека, хорошо известный в Украине по работе с «Шахтером», рассказал о том, благодаря чему в свое время возглавил донецкую команду, а также поделился мыслями о полномасштабной фазе российско-украинской войны, которая началась 24 февраля.

- Должен сказать, что я никогда не думал о том, чтобы стать тренером. После того, как мне исполнилось 28-30 лет, я задумался о том, что делать после завершения карьеры. У меня были тренеры, которые зарядили меня энтузиазмом тренировать. Так я и начал. Я прошел курсы и в 32 года был готов начать работать тренером.

- Какую цель вы преследовали, когда начали заниматься тренерской деятельностью?

- Первая цель заключалась в том, чтобы стать тренером в португальской Примейре. Я никогда не думал о других целях, когда только начинал, я хотел этого и в своей голове никогда не представлял, что поеду в другие страны. Однако сейчас все наоборот: я вряд ли вернусь в Португалию.

- Можно ли сказать, что опыт в «Шахтере» изменил вашу жизнь?

- Да, не только профессионально, но и лично. Это сильно изменило мою жизнь, это был мой первый опыт за границей.

- Вы сыграли против «Шахтера» с «Брагой», а на следующий год возглавили украинскую команду…

- Это правда. Я думаю, что все началось с того матча. Они увидели мой футбол и им понравилось. У них в течение 12 лет был Луческу, и они хотели измениться, это была хорошая возможность для меня. Так я впервые попал в Лигу чемпионов. И моя личная жизнь тоже изменилась. У меня отличная связь с Украиной, я встретил свою жену в Украине и у меня есть ребенок, который родился в Украине. Также я имею дом в Украине, у меня там много друзей. Могу сказать, что Украина – это почти моя вторая родина. Сейчас я переживаю все, что происходит, очень непросто, ведь люди, которых я знаю, страдают, и мне тоже очень тяжело.

- Вы были в Украине 24 февраля, когда началась война. Вы должны были улететь утром, а вместо этого сделали это лишь ночью…

- Мы должны были уехать накануне, но правда в том, что никто в Украине этого не ожидал. Я был дома, когда бомбы упали на Киев, это был трагический момент, паника для всех. Такое обычно можно увидеть только в кино. Потом, когда у тебя двухлетний ребенок, трудно убежать. Когда прогремели взрывы, все хотели сбежать из Киева. Но выбраться из города было невозможно, за 8 часов ты преодолевал 2-3 километра. Это тоже сложно. В итоге мне помог «Шахтер», и в нужный момент посольство Португалии разрешило покинуть Украину: 30 часов пути, не зная, что может случиться, с постоянным звуком тревоги. И с двумя детьми, потому что с нами был еще ребенок сестры моей жены.

- Как объяснить все это детям?

- Мне трудно смотреть на страдания этого народа, ничего не делая. Что мы делаем прямо сейчас, так это говорим: «Хорошо, мы помогаем, отправляя оружие», но они одни. Украинцы ведут борьбу с диктатором, который лжет каждый день, убивает людей и представляет опасность для человечества. Что меня больше всего расстраивает, так это то, что мы продолжаем смотреть, но того, что мы делаем, недостаточно для Украины и для мира. Потому что сейчас в опасности не только Украина, но и весь мир.