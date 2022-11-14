Захватывающий проект Паулу Фонсеки в Лилле

Летом нынешнего года бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, который ровно сезон провел без работы после увольнения из римской «Ромы», принял предложение возглавить французский «Лилль». Этот клуб как раз предпочел расстаться с Жосленом Гурвеннеком, который за год работы сделал из команды-чемпиона команду-середняка. Напомним, что в сезоне-2020/21 «доги» сенсационно финишировали первыми в турнирной таблице, обойдя на одно очко богатый «Пари Сен-Жермен», однако отстоять титул с Гурвеннеком не смогли, причем еще и опустились в середину таблицы – аж на десятую строчку.

В пользу Фонсеки руководство «Лилля» сделало выбор потому, что португалец до этого довольно неплохо показал себя в «Порту», «Браге», «Шахтере» и «Роме». Без провалов, конечно же, не обходилось, но в целом Паулу зарекомендовал себя как хорошего тактика и мотиватора, способного ставить в команде игру как в обороне, так и в атаке.

В 15 стартовых турах «Лилль» одержал 8 побед при 2 ничьих и 5 поражениях. Пока подопечные Фонсеки не научились противостоять более богатым и кадрово сбалансированным командам: «доги» проиграли ПСЖ (1:7), «Ницце» (1:2), «Марселю» (1:2) и «Лиону» (0:1), а также не смогли взять очков против неплохо себя показывающего в текущем сезоне «Лорьяна» (1:2). Вничью коллективу Фонсеки удалось свести матчи против «Нанта» (1:1) и «Ренна» (1:1), а вот во всех остальных «Лилль» побеждал, набирая так называемые обязательные очки.

Фонсеке действительно довольно быстро удалось поставить «догам» свою привычную игру. В настоящий момент «Лилль» занимает второе место во французской Лиге 1 по среднему владению мячом в одном матче (57,2%), уступая лишь показателю «Пари Сен-Жермен» (59,1%).

«Должен признаться, я удивлен, потому что игроки с самого начала поняли и приняли мои идеи. Они пытаются делать все, о чем я их прошу, и команда очень рано начала играть в соответствии с моими принципами».

«Одна из вещей, о которой просят меня президент и владельцы клуба, — изменить стиль игры команды. Я сразу сказал им, что я – тренер, предпочитающий атакующий стиль футбола, и я доношу до игроков свои принципы, атакующие принципы, чтобы команда могла чувствовать себя комфортно при таком стиле игры», — рассказал недавно Фонсека в интервью The Ligue 1 Show на beIN Sports.

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Фонсеке пришлось совсем непросто, потому как его позвали, по сути, проводить в команде кадровую революцию. Летом «Лилль» покинули Свен Ботман, Амаду Онана, Ренату Санчеш и Бурак Йылмаз – футболисты, являвшиеся лидерами коллектива в сезоне-2020/21, когда «доги» под руководством Кристофа Гальтье взяли золото национального чемпионата. С другой стороны, клуб смог неплохо заработать на уходе лидеров: за Ботмана «Лилль» получил от «Ньюкасла» 37 миллионов евро, за Онана от «Эвертона» – 35 миллионов евро, за Санчеша от ПСЖ – 15 миллионов евро. Лишь Бурак Йылмаз уехал в «Фортуну» из Ситтарда свободным агентом, но турку в июле исполнилось 37 лет, а потому выручить что-либо за ветерана вряд ли представлялось возможным.

Всего же на исходящих трансферах «Лилль» летом заработал почти 100 миллионов евро, и Фонсека понимал, что ему предстоит всерьез перестраивать коллектив, как кадрово, так и тактически.

«Я заранее знал, что потеряю этих важных игроков, потому мне предстоит начать строить новую команду с новыми игроками. Это большой вызов, потому что с того сезона, когда «Лилль» выиграл чемпионат, команда сильно изменилась, и наличие новых исполнителей также является для меня большой мотивацией, чтобы видеть, как они растут внутри идей команды», - отмечал Фонсека.

Самым дорогостоящим летним новобранцем «Лилля» стал гвинейский форвард «Клермона» Мохамед Байо, за которого «доги» заплатили 14 миллионов евро. Всего же клуб за деньги оформил пять сделок, потратив в общей сложности 26 миллионов – достаточно существенную сумму, которая свидетельствует о полном доверии к новому тренеру со стороны руководства. В «Шахтере», напомним, когда португалец только-только пришел в коллектив, чтобы сменить Мирчу Луческу на посту главного тренера, за весь год ему был приобретен только один новобранец – форвард «Карпат» Густаво Бланко Лещук, за которого «горняки» заплатили 400 тысяч евро.

Забывать о «Шахтере» Фонсека не стал и после прихода в «Лилль». Португальцу удалось убедить переехать в стан «догов» 32-летнего бразильского фулбека Исмаили, причем французский клуб не платил за ветерана отступных, так как у бразильца истек срок трудового соглашения с «горняками».

Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаили (справа)

Благодаря Исмаили Фонсеке удалось быстрее донести свои идеи и принципы игры до остальных членов коллектива.

«Исмаили – это игрок, который проработал со мной в «Шахтере» три года. Он потрясающий профессионал, потрясающий футболист. Я действительно удивлен, почему Исмаили до сих пор не играл в лучших командах Европы, потому что, с моей точки зрения, у нас на континенте нет такого количества левых защитников с качествами Исмаили, и, конечно, даже в раздевалке тренеру гораздо легче, когда есть игроки, которые знают, как вы думаете и предпочитаете работать. Он очень помогает мне», - рассказывал Фонсека.

Стилистически «Лилль» также кардинально изменился – перешел с 4-4-2 на 4-2-3-1, и это при том, что сам Фонсека, когда только пришел работать в «Шахтер», сам пытался перестроить «горняков» с привычной им при Луческу схемы 4-2-3-1 на 4-4-2. Но тогда, споткнувшись в квалификации Лиги чемпионов о швейцарский «Янг Бойз», португалец очень быстро вернулся к прежним командным наработкам, и теперь использует именно эту тактическую модель.

Несмотря на то, что у «Лилля» стало два чистых опорных полузащитника, команда не выглядит менее агрессивной в плане прессинга. Наоборот, в этом компоненте, который статистики привыкли высчитывать через индекс PPDA, «доги» на текущий момент являются лучшей командой французской Лиги 1. Нынешний индекс «Лилля» по прессингу равен 8,15, а в минувшем году с Гурвеннеком составлял 11,06.

«Мои команды, и в «Лилле» это легко проследить, стремятся прессинговать высоко, и я думаю, что у нас есть такие игроки, как Джонатан Дэвид, Жонатан Бамба, Адам Унас и Тимоти Веа, которые очень помогают команде. Поэтому играть с двумя плюс одним в центре поля для нас не проблема, если мы способны прессинговать сразу же при потере мяча», - пояснял Фонсека.

Одним из тех футболистов, которые в центре поля обеспечивают в «Лилле» реализацию задумок Фонсеки стал 22-летний англичанин Эйнджел Гомес. Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», не обладающий серьезными антропометрическими данными (его рост – 168 сантиметров), очень помогает «догам» в переходных фазах игры.

«Первая фаза, когда начинается переход из обороны в атаку, невероятно важна, если вы хотите доминировать в игре, и я понял, что Эйнджел может быть очень важным игроком на этом этапе. Все произошло само собой, он начал играть на этой позиции, и команда начала играть хорошо – с ним и Бенжаменом Андре – так что у меня не было особых причин что-либо менять», - объяснил Фонсека.

Немаловажным аспектом в нынешнем «Лилле» является и фактор молодежи. В частности, Фонсека не боится привлекать совсем юных исполнителей к играм в Лиге 1. При Паулу за «догов» успел дебютировать 18-летний камерунский хавбек Карлос Балеба, а также продолжает получать шансы 16-летний центрбек Лени Йоро, который свой первый матч в чемпионате Франции провел на излете правления Гурвеннека – в мае нынешнего года.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Балеба (слева)

Оба еще далеки от статуса даже футболистов твердой ротации, но Фонсека дает понять, что в будущем рассчитывает не только на Йоро и Балебу, но и на многих других талантливых молодых игроков «Лилля».

«Для меня возраст не важен. Важно то, как футболисты работают. То, как они понимают задачи в команде и Лени - большой пример. Поверьте, если бы вы имели возможность видеть как Лени работает на тренировках в течение недели, то вы забыли бы, что ему всего-навсего 16 лет. Он невероятно трудолюбивый и умный парень. И я знаю одно, Лени будет играть все больше и больше в этой команде. Я не сомневаюсь в этом. Например, сейчас свои шансы получают Карлос [Балеба] и Люка [Шевалье]. Когда игроки заслуживают право выйти на поле, то мне легко сделать правильный выбор», - отмечает Фонсека.

Несмотря на то, что в текущем сезоне «Лилль» пока не выглядит серьезным претендентом на борьбу за титул, и даже может не финишировать в топ-3, работой Фонсеки, кажется, пока довольны не только руководители «догов», но и болельщики. Португалец успел заразить всех своей позитивностью, а еще он не прикрывается формальными обстоятельствами, а идет по пути решения проблем, доставшихся ему от предшественника.

«В футболе порой все выглядит слишком серьезно, и иногда нужно, чтобы люди улыбались. Я получаю удовольствие от своей профессии. Если я начну думать иначе, то лучше мне остаться дома, потому как я попросту не смогу чувствовать себя мотивированным, чтобы быть тренером», - пояснил Фонсека.

Неслучайно его проект в «Лилле» журналисты во Франции уже окрестили как захватывающий. Очевидно, что он рассчитан не на один год. Даже, наоборот, первый сезон должен выступить лишь фундаментом, на котором появится возможность выстроить что-то яркое и успешное уже в следующем чемпионате. Этому способствуют доверие от руководства, и контракт, подписанный до 2024 года.

Текст: Meta.ua/sport