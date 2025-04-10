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Франция
10 апреля 2025, 14:43 |
407
1

«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину

Португальский специалист хочет снова увидеться с друзьями

10 апреля 2025, 14:43 |
407
1
«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека, в свое время возглавлявший донецкий «Шахтер», в очередной раз заговорил о войне в Украине.

«Мне действительно тяжело наблюдать за тем, что там происходит каждый день. Последние несколько дней мы видим, как продолжаются убийства, гибнут дети и невинные люди.

Мир находится в очень опасной ситуации: у нас больше империалистов, больше диктаторов, желающих управлять делами неправильно.

Я не думаю, что для разрешения ситуации в Украине прилагаются большие усилия. Трудно представить такие ситуации как там, как в Палестине.

Люди, имеющие силу завершить эти войны, не делают того, что нам нужно. Европе нужно объединиться, быть сильнее и быть готовым, чтобы люди не страдали. Я знаю, что украинцы никогда не сдадутся, и надеюсь, что однажды я вернусь, чтобы увидеть своих друзей», – сказал Фонсека.

Ранее Паулу Фонсека заявил о желании выиграть Лигу Европы во главе французского «Лиона».

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российско-украинская война Паулу Фонсека Лига 1 (Франция) Лион Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Франции по футболу чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: The Guardian
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Комментарии 1
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Олександр
Ніякий він не друг .Він тренував кротів і вів себе так само як луческу по хамські .кидався на суддів і йому як і луческу все сходило з рук .Спробував би хтось інший крім тренерів кротів таке робити його б навічно видалили зі спорту .А у Франції коли він почав таке саме робити просто покарали так як і всіх придурків .це ж не Україна де Ахмєтов все скупив .А що стосується того що він страждає бо жінка українка це повна дурня.Ми всі живемо у війні але ж падаємо до рівня божевільного придурка
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