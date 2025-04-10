«Мне действительно тяжело». Фонсека хочет вернуться в Украину

Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека, в свое время возглавлявший донецкий «Шахтер», в очередной раз заговорил о войне в Украине.

«Мне действительно тяжело наблюдать за тем, что там происходит каждый день. Последние несколько дней мы видим, как продолжаются убийства, гибнут дети и невинные люди.

Мир находится в очень опасной ситуации: у нас больше империалистов, больше диктаторов, желающих управлять делами неправильно.

Я не думаю, что для разрешения ситуации в Украине прилагаются большие усилия. Трудно представить такие ситуации как там, как в Палестине.

Люди, имеющие силу завершить эти войны, не делают того, что нам нужно. Европе нужно объединиться, быть сильнее и быть готовым, чтобы люди не страдали. Я знаю, что украинцы никогда не сдадутся, и надеюсь, что однажды я вернусь, чтобы увидеть своих друзей», – сказал Фонсека.

Ранее Паулу Фонсека заявил о желании выиграть Лигу Европы во главе французского «Лиона».