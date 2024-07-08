Италия08 июля 2024, 18:34 | Обновлено 08 июля 2024, 18:54
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ФОНСЕКА: «Мы обязаны не забывать, что происходит в Украине»
Главный тренер «Милана» объяснил решение прийти на пресс-конференцию со значком украинского флага
08 июля 2024, 18:34 | Обновлено 08 июля 2024, 18:54
669
0
Новый главный тренер «Милана» Паулу Фонсека объяснил свое решение прийти на пресс-конференцию со значком украинского флага.
«Значок с флагом Украины? Для меня это личное дело. Мы обязаны не забывать, что происходит в Украине».
Фонсека за свою карьеру поработал с «Порту», «Брагой», «Шахтером» и «Лиллем». А в прошлом сезоне «Лилль» под его руководством финишировал на 4-й позиции Лиги 1.
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