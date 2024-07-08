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Италия
08 июля 2024, 18:34 | Обновлено 08 июля 2024, 18:54
669
0

ФОНСЕКА: «Мы обязаны не забывать, что происходит в Украине»

Главный тренер «Милана» объяснил решение прийти на пресс-конференцию со значком украинского флага

08 июля 2024, 18:34 | Обновлено 08 июля 2024, 18:54
669
0
ФОНСЕКА: «Мы обязаны не забывать, что происходит в Украине»
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Новый главный тренер «Милана» Паулу Фонсека объяснил свое решение прийти на пресс-конференцию со значком украинского флага.

«Значок с флагом Украины? Для меня это личное дело. Мы обязаны не забывать, что происходит в Украине».

Фонсека за свою карьеру поработал с «Порту», «Брагой», «Шахтером» и «Лиллем». А в прошлом сезоне «Лилль» под его руководством финишировал на 4-й позиции Лиги 1.

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Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Паулу Фонсека
Алексей Тиньков Источник: Football-Italia
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