ФОНСЕКА: «Трудно смотреть, как разрушают страну и убивают невинных людей»

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека высказался о российско-украинской войне.

«Очень сложно. То, что там происходит – это трагедия. Мужчины не могут уехать. Есть люди в очень тяжелой ситуации. Люди, работавшие со мной. Они пытаются спастись от войны, но это очень трудно.

Я был в «Шахтере» три года, в этом году я вернулся жить в Украину. Время, когда я там жил, было довольно тяжелым, но еще труднее было смотреть, что происходит, как разрушают страну и убивают невинных людей. Там мои друзья, а помочь им было невозможно», - сказал Фонсека.