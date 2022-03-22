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ФОНСЕКА: «Трудно смотреть, как разрушают страну и убивают невинных людей»

Экс-наставник «Шахтера» высказался о войне

  • 22.03.2022 10:43
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ФОНСЕКА: «Трудно смотреть, как разрушают страну и убивают невинных людей»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека высказался о российско-украинской войне.

«Очень сложно. То, что там происходит – это трагедия. Мужчины не могут уехать. Есть люди в очень тяжелой ситуации. Люди, работавшие со мной. Они пытаются спастись от войны, но это очень трудно.

Я был в «Шахтере» три года, в этом году я вернулся жить в Украину. Время, когда я там жил, было довольно тяжелым, но еще труднее было смотреть, что происходит, как разрушают страну и убивают невинных людей. Там мои друзья, а помочь им было невозможно», - сказал Фонсека.

Источник — Record.pt

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