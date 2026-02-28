Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
28 февраля 2026, 22:00 | Обновлено 28 февраля 2026, 22:06
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира

Все три поединка Ирана должны пройти в США

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Ирана

Сборная Ирана намерена сняться с чемпионата мира 2026. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, если мундиаль не будет перенесен из Соединенных Штатов Америки, где иранцы должны провести все свои поединки группового этапа, в другую страну, то «принцы Персии» на мундиаль не поедут. Все дело в военной операции США.

Сборная Ирана попала в квартет B, где помимо нее также находятся команды Бельгии, Новой Зеландии и Египта. Если «принцы Персии» не поедут на турнир, то их место займет другая сборная.

Ранее сообщалось о том, что из-за атаки США на Ирана были отменены спортивные мероприятия в Израиле.

Даниил Кирияка Источник: Marca
