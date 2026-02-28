Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дубль Кейна: Бавария в суперматче обыграла Боруссию Дортмунд
28 февраля 2026, 21:31 | Обновлено 28 февраля 2026, 22:14
Дубль Кейна: Бавария в суперматче обыграла Боруссию Дортмунд

Мюнхенский гранд добыл победу со счетом 3:2

Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

«Бавария» обыграла «Боруссию» Дортмунд в чемпионате Германии.

Встретились команды в рамках 24-го тура Бундеслиги на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победителем первого тайма вышли хозяева поля благодаря точному удару Шлоттербека. Уже к 70-й минуте подопечные Компани сумели выйти вперед, дубль на счету Кейна. В последние 10 минут команды забили по голу: сначала счет сравнял Свенссон, потом победу «Баварии» принес Киммих.

С 63 очками «Бавария» занимает первое место таблицы. «Шмели» с 52 пунктами – вторые.

Чемпионат Германии. 24-й тур

Боруссия Дортмунд – Бавария – 2:3

Голы: Шлоттербек, 26, Свенссон, 83 – Кейн, 54, 70 (пенальти), Киммих, 87

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Кейн повторил рекорд Бундеслиги по количеству матчей подряд с 2+ голами
ВИДЕО. Как Кейн отличился дублем в матче с Боруссией Дортмунд
ВИДЕО. Как Шлоттербек открыл счет в матче Боруссия Дортмунд – Бавария
