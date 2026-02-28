Дубль Кейна: Бавария в суперматче обыграла Боруссию Дортмунд

«Бавария» обыграла «Боруссию» Дортмунд в чемпионате Германии.

Встретились команды в рамках 24-го тура Бундеслиги на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Победителем первого тайма вышли хозяева поля благодаря точному удару Шлоттербека. Уже к 70-й минуте подопечные Компани сумели выйти вперед, дубль на счету Кейна. В последние 10 минут команды забили по голу: сначала счет сравнял Свенссон, потом победу «Баварии» принес Киммих.

С 63 очками «Бавария» занимает первое место таблицы. «Шмели» с 52 пунктами – вторые.

Чемпионат Германии. 24-й тур

Боруссия Дортмунд – Бавария – 2:3

Голы: Шлоттербек, 26, Свенссон, 83 – Кейн, 54, 70 (пенальти), Киммих, 87

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.