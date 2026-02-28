Дубль Кейна: Бавария в суперматче обыграла Боруссию Дортмунд
Мюнхенский гранд добыл победу со счетом 3:2
«Бавария» обыграла «Боруссию» Дортмунд в чемпионате Германии.
Встретились команды в рамках 24-го тура Бундеслиги на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Победителем первого тайма вышли хозяева поля благодаря точному удару Шлоттербека. Уже к 70-й минуте подопечные Компани сумели выйти вперед, дубль на счету Кейна. В последние 10 минут команды забили по голу: сначала счет сравнял Свенссон, потом победу «Баварии» принес Киммих.
С 63 очками «Бавария» занимает первое место таблицы. «Шмели» с 52 пунктами – вторые.
Чемпионат Германии. 24-й тур
Боруссия Дортмунд – Бавария – 2:3
Голы: Шлоттербек, 26, Свенссон, 83 – Кейн, 54, 70 (пенальти), Киммих, 87
Фото матча:
