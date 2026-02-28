Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия Д – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Германии
Боруссия Д
28.02.2026 19:30 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
28 февраля 2026, 17:16 |
15
0

Боруссия Д – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 февраля в 19:30 поединок Бундеслиги

28 февраля 2026, 17:16 |
15
0
Боруссия Д – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 февраля, состоится матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Боруссия» Д и «Бавария».

Игра пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».

Боруссия Д – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Боруссия Д – Бавария
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Байер – Майнц. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Рекорд на годы. Левандовски – лучший бомбардир в истории Der Klassiker
Боруссия Дортмунд – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Боруссия Дортмунд Бундеслига чемпионат Германии по футболу смотреть онлайн Бавария Боруссия Д - Бавария
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Футбол | 27 февраля 2026, 18:04 2
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан

Бывший защитник «горняков» Игорь Леонов верит в успех подопечных Арды Турана

Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Его действия вредят Украине»
Другие виды | 28 февраля 2026, 12:47 6
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Его действия вредят Украине»
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Его действия вредят Украине»

Владислав признает достижения спортсмена, но не считает его достойным звания Героя Украины

В УПЛ новый лидер. ЛНЗ проиграл впервые за семь матчей + таблица
Футбол | 28.02.2026, 16:59
В УПЛ новый лидер. ЛНЗ проиграл впервые за семь матчей + таблица
В УПЛ новый лидер. ЛНЗ проиграл впервые за семь матчей + таблица
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
Бокс | 27.02.2026, 21:22
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Футбол | 27.02.2026, 19:27
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
28.02.2026, 05:55 20
Футбол
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 07:58 15
Футбол
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
27.02.2026, 06:30 26
Другие виды
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
27.02.2026, 04:00 1
Футбол
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
28.02.2026, 11:43 8
Бокс
На старте чемпионата Украины по легкой атлетике побит мировой рекорд
На старте чемпионата Украины по легкой атлетике побит мировой рекорд
27.02.2026, 14:30 1
Другие виды
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
27.02.2026, 05:30 1
Бокс
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
27.02.2026, 09:11 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем