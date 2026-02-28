28.02.2026 19:30 - : -
Боруссия Д – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 февраля в 19:30 поединок Бундеслиги
В субботу, 28 февраля, состоится матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Боруссия» Д и «Бавария».
Игра пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».
