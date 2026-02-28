Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Боруссия Дортмунд – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Германия
28 февраля 2026, 19:46 | Обновлено 28 февраля 2026, 20:24
Боруссия Дортмунд – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Германии

Боруссия Дортмунд – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 28 февраля, проходит поединок 24-го тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и мюнхенской «Баварией».

Поединок принимает стадион «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Чемпионат Германии. 24-й тур

Боруссия Дортмунд – Бавария – 0:0 (обновляется)

Голы:

ВИДЕО. Как Шлоттербек открыл счет в матче Боруссия Дортмунд – Бавария
Барселона – Вильярреал – 4:1. Бенефис Ямаля. Видео голов и обзор матча
Хет-трик Ямаля! Барселона дома разбила Вильярреал
Боруссия Дортмунд Бундеслига Бавария чемпионат Германии по футболу Боруссия Д - Бавария видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
