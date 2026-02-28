Германия28 февраля 2026, 19:46 | Обновлено 28 февраля 2026, 20:24
Боруссия Дортмунд – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Германии
В субботу, 28 февраля, проходит поединок 24-го тура Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и мюнхенской «Баварией».
Поединок принимает стадион «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Чемпионат Германии. 24-й тур
Боруссия Дортмунд – Бавария – 0:0 (обновляется)
Голы:
