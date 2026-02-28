Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
Боруссия Д
28.02.2026 19:30 - : -
Бавария
Германия
28 февраля 2026, 12:53 | Обновлено 28 февраля 2026, 12:57
Боруссия Дортмунд – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 28 февраля в 19:30 по Киеву

Боруссия Дортмунд – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

28 февраля на «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 24-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Боруссия» Дортмунд встретится с «Баварией». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

«Боруссия» Дортмунд

Команда под руководством нынешнего тренера, Нико Ковача, пришедшего примерно год назад, спас прошлый сезон. Тогда получилось все-таки занять четвертое место в итоговой таблице. Такой результат сохранил право на выступление немцев в Лиге чемпионов. Правда, там, достаточно уверенно пройдя основной раунд и победив дома «Аталанту» 2-0, футболисты, возможно, рано расслабились: в Бергамо было 1-4 (с решающим голом с пенальти на 98-й минуте) и вылет!

Так что сейчас будет поединок за то, чтобы не закончить сезон досрочно. Ведь из кубка клуб уже давно вылетел. Остается Бундеслига, где он – единственный более-менее серьезный преследователь для чемпиона. Правда, с учетом 2-2 с РБ Лейпциг отставание уже выросло до восьми очков – и если проиграть сейчас...

«Бавария»

Клуб после провального позапрошлого смог пригласить на тренерский пост Компании, отнюдь не топового специалиста. Впрочем, тот добился реализации главной задачи: вернул, причем без особенных проблем, «серебряную салатницу» в Мюнхен.

Сейчас же подопечные Венсана – одна из лучших футбольных команд мира. Да, в Лиге чемпионов все же сильнее оказался «Арсенал» – и в очном поединке, и в целом в таблице основного раунда. А на внутренней арене уже взято Суперкубок, еще летом, и пройдено в кубковый полуфинал. Ну, а в Бундеслиге обладатель титула при прекрасном соотношении голов (только у Кейна 28 голов уже!) может к весне де-факто гарантировать себе первое место.

Статистика личных встреч

Это «Дер Классикер», главное противостояние немецкого футбола. И у «Боруссии» недавно была победа и пара ничьих. Но в этом сезоне «Бавария» дома выиграла 2-1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что в Дортмунде нынешние хозяева смогут зацепиться хотя бы за ничью. Согласимся и поставим на то, что гости из Мюнхена тут выиграют (коэффициент по линии БК betking – 1,69).

Прогноз Sport.ua
Боруссия Д
28 февраля 2026 -
19:30
Бавария
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
