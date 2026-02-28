Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Калинина разгромила словенку и вышла в финал турнира WTA 125 в Анталье
WTA
28 февраля 2026, 13:50 | Обновлено 28 февраля 2026, 13:59
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 202) пробилась в финал грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

В полуфинале украинка в двух сетах уверенно разобралась с представительницей Словении Вероникой Эрьявец (WTA 108) за 1 час и 24 минуты.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/2 финала

Вероника Эрьявец (Словения) [6] – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 1:6

Калинина провела первое очное противостояние против Эрьявец.

В финале соревований в Турции Ангелина встретится либо с Майяр Шериф (Египет, WTA 111), либо с Моюкой Утидзимой (Япония, WTA 104).

Калинина проведет третий финал категории WTA 125. В 2022 и 2025 годах Ангелина становилась чемпионкой турнира в Лиможе.

Путь Калининой к финалу турнира WTA 125 в Анталье:

  • R1: Ангелина Калинина – Алевтина Ибрагимова [Q] – 6:4, 4:6, 6:1
  • R2: Ангелина Калинина – Катарина Завацкая [Q] – 6:1, 6:2
  • R3: Ангелина Калинина – Екатерина Горгодзе – 6:4, 6:1
  • 1/2 финала: Ангелина Калинина – Вероника Эрьявец [6] – 6:3, 6:1
Ангелина Калинина Вероника Эрьявец WTA Анталья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Fdail
Оце вже трохи схоже на стару Гелю. Молодець, удачі в фіналі 
C.Пеклов
Молодець!Чекаємо на титул!
Андрій Заліщук
Розумничка Геля! Міг би бути український фінал
Sashamar
Геля впоралася за півтори години. Майяр з Мююкою вже третю годину канат перетягують.
