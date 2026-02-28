Калинина разгромила словенку и вышла в финал турнира WTA 125 в Анталье

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 202) пробилась в финал грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

В полуфинале украинка в двух сетах уверенно разобралась с представительницей Словении Вероникой Эрьявец (WTA 108) за 1 час и 24 минуты.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/2 финала

Вероника Эрьявец (Словения) [6] – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 1:6

Калинина провела первое очное противостояние против Эрьявец.

В финале соревований в Турции Ангелина встретится либо с Майяр Шериф (Египет, WTA 111), либо с Моюкой Утидзимой (Япония, WTA 104).

Калинина проведет третий финал категории WTA 125. В 2022 и 2025 годах Ангелина становилась чемпионкой турнира в Лиможе.

Путь Калининой к финалу турнира WTA 125 в Анталье: