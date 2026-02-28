Калинина разгромила словенку и вышла в финал турнира WTA 125 в Анталье
Ангелина в двух сетах уверенно разобралась с Вероникой Эрьявец
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 202) пробилась в финал грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.
В полуфинале украинка в двух сетах уверенно разобралась с представительницей Словении Вероникой Эрьявец (WTA 108) за 1 час и 24 минуты.
WTA 125 Анталья. Грунт, 1/2 финала
Вероника Эрьявец (Словения) [6] – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 1:6
Калинина провела первое очное противостояние против Эрьявец.
В финале соревований в Турции Ангелина встретится либо с Майяр Шериф (Египет, WTA 111), либо с Моюкой Утидзимой (Япония, WTA 104).
Калинина проведет третий финал категории WTA 125. В 2022 и 2025 годах Ангелина становилась чемпионкой турнира в Лиможе.
Путь Калининой к финалу турнира WTA 125 в Анталье:
- R1: Ангелина Калинина – Алевтина Ибрагимова [Q] – 6:4, 4:6, 6:1
- R2: Ангелина Калинина – Катарина Завацкая [Q] – 6:1, 6:2
- R3: Ангелина Калинина – Екатерина Горгодзе – 6:4, 6:1
- 1/2 финала: Ангелина Калинина – Вероника Эрьявец [6] – 6:3, 6:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
27 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка главного еврокубка
Включение Дворковича в санкционный пакет может привести к его отставке с поста президента FIDE