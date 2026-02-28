Хет-трик Ямаля! Барселона дома разбила Вильярреал

«Барселона» дома разгромила «Вильярреал».

Поединок 26-го тура чемпионата Испании прошел на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

«Сине-гранатовые» добыли разгромную победу со счетом 4:1. Хет-триком в в составе команды Флика отличился Ламин Ямаль, еще один гол забил Роберт Левандовски.

«Барселона» с 64 очками остается лидером таблицы. «Вильярреал» с 51 пунктом остался третьим.

Чемпионат Испании. 26-й тур

Барселона – Вильярреал – 4:1

Голы: Ямаль, 27, 38, 69, Левандовски, 90+1 – Папа Гуйе, 48

