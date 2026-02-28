Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хет-трик Ямаля! Барселона дома разбила Вильярреал
Чемпионат Испании
Барселона
28.02.2026 17:15 – FT 4 : 1
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 февраля 2026, 19:14 | Обновлено 28 февраля 2026, 19:19
507
2

Хет-трик Ямаля! Барселона дома разбила Вильярреал

Каталонский гранд добыл победу со счетом 4:1

28 февраля 2026, 19:14 | Обновлено 28 февраля 2026, 19:19
507
2 Comments
Хет-трик Ямаля! Барселона дома разбила Вильярреал
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

«Барселона» дома разгромила «Вильярреал».

Поединок 26-го тура чемпионата Испании прошел на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

«Сине-гранатовые» добыли разгромную победу со счетом 4:1. Хет-триком в в составе команды Флика отличился Ламин Ямаль, еще один гол забил Роберт Левандовски.

«Барселона» с 64 очками остается лидером таблицы. «Вильярреал» с 51 пунктом остался третьим.

Чемпионат Испании. 26-й тур

Барселона – Вильярреал – 4:1

Голы: Ямаль, 27, 38, 69, Левандовски, 90+1 – Папа Гуйе, 48

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
ВИДЕО. Как Шлоттербек открыл счет в матче Боруссия Дортмунд – Бавария
100 матчей Флика во главе Барселоны. Немец немного не дотянул до рекорда
Боруссия Дортмунд – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Барселона Вильярреал Папа Гуйе чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Барселона - Вильярреал Ламин Ямаль Роберт Левандовски
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмолюк узнал свою оценку за сумасшедший матч в АПЛ
Футбол | 28 февраля 2026, 20:02 0
Ярмолюк узнал свою оценку за сумасшедший матч в АПЛ
Ярмолюк узнал свою оценку за сумасшедший матч в АПЛ

Украинский хавбек вышел на поле с первых минут

Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Футбол | 28 февраля 2026, 05:00 2
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста

Юрген выдвинул условие, чтобы тренировать мадридский гранд

Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Бокс | 28.02.2026, 04:00
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Все-таки дожали. Металлист 1925 выиграл у Александрии
Футбол | 28.02.2026, 17:31
Все-таки дожали. Металлист 1925 выиграл у Александрии
Все-таки дожали. Металлист 1925 выиграл у Александрии
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Футбол | 28.02.2026, 05:55
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NATS
Качественная игра от Барсы!
Ответить
+1
Saar
Це Ямал знову місяців три забивати не буде
Ответить
0
Популярные новости
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 6
Футбол
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
28.02.2026, 07:30 4
Бокс
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
27.02.2026, 09:11 12
Футбол
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
27.02.2026, 07:29 41
Олимпийские игры
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 07:58 14
Футбол
На старте чемпионата Украины по легкой атлетике побит мировой рекорд
На старте чемпионата Украины по легкой атлетике побит мировой рекорд
27.02.2026, 14:30 2
Другие виды
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
26.02.2026, 17:23
Другие виды
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
27.02.2026, 15:37 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем