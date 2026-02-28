Хет-трик Ямаля! Барселона дома разбила Вильярреал
Каталонский гранд добыл победу со счетом 4:1
«Барселона» дома разгромила «Вильярреал».
Поединок 26-го тура чемпионата Испании прошел на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.
«Сине-гранатовые» добыли разгромную победу со счетом 4:1. Хет-триком в в составе команды Флика отличился Ламин Ямаль, еще один гол забил Роберт Левандовски.
«Барселона» с 64 очками остается лидером таблицы. «Вильярреал» с 51 пунктом остался третьим.
Чемпионат Испании. 26-й тур
Барселона – Вильярреал – 4:1
Голы: Ямаль, 27, 38, 69, Левандовски, 90+1 – Папа Гуйе, 48
Фото матча:
