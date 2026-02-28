Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
28 февраля 2026, 18:34
Барселона – Вильярреал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 26-го тура чемпионата Испании

Барселона – Вильярреал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В субботу, 28 февраля, в рамках 26-го тура чемпионата Испании встретились каталонская «Барселона» и «Вильярреал».

Поединок принимает стадион «Камп Ноу» в Барселоне.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Чемпионат Испании. 26-й тур

Барселона – Вильярреал – 2:1 (обновляетя)

Голы: Ямаль, 27, 38 – Папа Гуйе, 48

