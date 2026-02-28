Испания28 февраля 2026, 18:34 |
277
0
Барселона – Вильярреал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 26-го тура чемпионата Испании
28 февраля 2026, 18:34 |
277
0
В субботу, 28 февраля, в рамках 26-го тура чемпионата Испании встретились каталонская «Барселона» и «Вильярреал».
Поединок принимает стадион «Камп Ноу» в Барселоне.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Чемпионат Испании. 26-й тур
Барселона – Вильярреал – 2:1 (обновляетя)
Голы: Ямаль, 27, 38 – Папа Гуйе, 48
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 28 февраля 2026, 04:00 20
Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса поддержала Сергея
Футбол | 28 февраля 2026, 16:22 5
Но есть вопрос с рекордом
Футбол | 28.02.2026, 02:30
Другие виды | 27.02.2026, 19:05
Футбол | 28.02.2026, 11:00
Комментарии 0
Популярные новости
27.02.2026, 19:27 5
27.02.2026, 07:29 41
28.02.2026, 09:18 5
27.02.2026, 05:30 1
27.02.2026, 06:30 27
27.02.2026, 04:00 1
27.02.2026, 09:11 12
26.02.2026, 21:59 2