Чемпионат Испании
Барселона
28.02.2026 17:15 - : -
Вильярреал
Испания
28 февраля 2026, 15:35 |
36
0

Барселона – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 февраля матч 26-го тура Ла Лиги

28 февраля 2026, 15:35 |
36
0
Барселона – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Вильярреал».

Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Вильярреал
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Барселона Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Вильярреал смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
