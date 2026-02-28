28.02.2026 17:15 - : -
36
0
Барселона – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 февраля матч 26-го тура Ла Лиги
В субботу, 28 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Вильярреал».
Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Смотреть трансляцию
