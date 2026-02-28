28 февраля на «Камп Ноу» пройдет матч 26-го тура Примеры Испании, в котором «Барселона» встретится с «Вильярреалом». Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

«Барселона»

Команда относится к числу безоговорочных грандов мирового футбола. Так что когда в 2024-м она осталась без трофеев вообще, такое не простили даже местной легенде, Хави. И ведь помогло: его преемник, Флик, обыграл "Реал" последовательно в Суперкубке, Примере и Копа дель Рей.

Сейчас результаты довольно противоречивы. С одной стороны, взято Суперкубок, с победами над «Атлетиком» и «Реалом», и довольно уверенно пройдено основной раунд Лиги чемпионов – в отличие от земляков, там в плей-офф стартуют со следующего раунда. Но в кубковом полуфинале был разгром 0-4 от «Атлетико», и в ответной встрече нужно чудо. Ну и в Примере отдали парой осечек в 2026-м году лидерство «Реалу». Благо, что тот сразу ответил своей неудачей, и каталонцы снова на вершине.

«Вильярреал»



Клуб по ходу позапрошлого сезона воссоединился с Марселино. Тот вывел из кризиса, но не успел вернуть по итогам 2023/2024 в зону еврокубков. Но по итогам следующего сезона уже получилось замкнуть топ-5 – и за счет этого даже вернуться в Лигу чемпионов. Но и там был полный провал (семь поражений при ничьей с «Ювентусом» за счет гола на 90+ минуте). Не лучше и в кубке выступили, еще в начале зимы вылетев после поражения «Расингу» из Сантандера.

Но при этом в Примере были неожиданно уверенные результаты – теснили даже «Атлетико». Сбавили обороты футболисты только с середины зимы. Но и у мадридцев хватало проблем, так что сейчас, после побед кряду над «Леванте» и «Валенсией», удается опережать маститого соперника на три очка. Но все понимают, что тот ждет только новой осечки.

Статистика личных встреч

Все шесть последних очных поединков были выиграны теми командами, что приезжали в гости – и четырежды, в том числе и в этом сезоне, это были каталонцы.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, причем безоговорочным, Ямаля и компанию. Но очень уж яркого футбола от этой пары не ждем - ставим на «тотал меньше 4,0 голов» (коэффициент по линии БК betking – 1,69).