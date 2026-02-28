45 минут Малиновского: Интер и Дженоа встретились в чемпионате Италии
Миланский гранд добыл победу со счетом 2:0
«Интер» обыграл «Дженоа» в матче 27-го тура чемпионата Италии.
Поединок принимал стадион «Джузеппе Меацца» в Интере.
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.
Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский провел на поле 45 минут, без результативных действий.
С 67 баллами «Интер» занимает первое место таблицы. «Дженоа» с 27 пунктами – 14-й.
Серия А. 27-й тур
Интер – Дженоа – 2:0
Голы: Димарко, 31, Чалханоглу, 70 (пенальти)
Фото матча:
Малиновский в начале игры получил жёлтую и на всякий случай был заменён сразу после 1-го тайма.
Хотя тот который его заменил умудрился заработать пенальти((