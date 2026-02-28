Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 45 минут Малиновского: Интер и Дженоа встретились в чемпионате Италии
Чемпионат Италии
Интер Милан
28.02.2026 21:45 – FT 2 : 0
Дженоа
Италия
28 февраля 2026, 23:41 | Обновлено 28 февраля 2026, 23:45
367
2

45 минут Малиновского: Интер и Дженоа встретились в чемпионате Италии

Миланский гранд добыл победу со счетом 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine. Интер

«Интер» обыграл «Дженоа» в матче 27-го тура чемпионата Италии.

Поединок принимал стадион «Джузеппе Меацца» в Интере.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.

Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский провел на поле 45 минут, без результативных действий.

С 67 баллами «Интер» занимает первое место таблицы. «Дженоа» с 27 пунктами – 14-й.

Серия А. 27-й тур

Интер – Дженоа – 2:0

Голы: Димарко, 31, Чалханоглу, 70 (пенальти)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Интер стал 5-м клубом, с которым Малиновский сыграл 10+ матчей в Серии А
Игрок Интера повторил рекорд Серии А по количеству результативных действий
ФОТО. Вот почему Лукаку расплакался после забитого гола
Серия A Дженоа Интер Милан чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Интер - Дженоа Федерико Димарко Хакан Чалханоглу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Artem_Ponomar
Ну тут було важко для Дженоа щось протиставити цьому Інтеру, який в Серії А прекрасно виглядає 
odiniznashih
Вы хотя бы матч смотрели?
Какие 90 минут?
Малиновский в начале игры получил жёлтую и на всякий случай был заменён сразу после 1-го тайма.
Хотя тот который его заменил умудрился заработать пенальти((
