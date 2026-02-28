45 минут Малиновского: Интер и Дженоа встретились в чемпионате Италии

«Интер» обыграл «Дженоа» в матче 27-го тура чемпионата Италии.

Поединок принимал стадион «Джузеппе Меацца» в Интере.

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.

Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский провел на поле 45 минут, без результативных действий.

С 67 баллами «Интер» занимает первое место таблицы. «Дженоа» с 27 пунктами – 14-й.

Серия А. 27-й тур

Интер – Дженоа – 2:0

Голы: Димарко, 31, Чалханоглу, 70 (пенальти)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.