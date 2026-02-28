Интер Милан

28.02.2026 21:45 – 28’ 0 : 0
Интер – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 февраля в 21:45 поединок Серии А
В субботу, 28 февраля, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Дженоа».
Игра пройдет в Милане на стадионе «Стадио Джузеппе Меацца».
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Интер – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
