Интер Милан

В субботу, 28 февраля, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Дженоа».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Стадио Джузеппе Меацца».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Интер – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция