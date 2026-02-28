Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Интер – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Интер Милан
28.02.2026 21:45
Дженоа
Италия
28 февраля 2026, 21:45
Смотрите 28 февраля в 21:45 поединок Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 февраля, состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Дженоа».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Стадио Джузеппе Меацца».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Интер – Дженоа
