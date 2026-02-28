Интер Милан

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 февраля 2026, 15:24 | Обновлено 28 февраля 2026, 15:26
Интер – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 28 февраля в 21:45 по Киеву

Интер – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

28 февраля на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 27-го тура Серии А Италии, в котором «Интер» встретится с «Дженоа». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

«Интер»

Команда на этой неделе потерпела окончательно громкую неудачу. Финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, на этот раз она уступила в первом же раунде плей-офф. Причем итальянцы дважды проиграли «Буде-Глимт» – дебютанту основного раунда этого турнира! К слову, это уже третий турнир при Киву, где рано вылетают – после летнего клубного чемпионата мира и зимнего Суперкубка Италии!

Но все равно есть шанс, после «бестрофейного» 2024/2025, взять «золотой дубль». Это полуфиналист кубка страны. И, главное, миланский гранд все более укрепляет единоличное лидерство. Серию побед не остановил и «Ювентус» – его в предпоследнем туре со скандалом обыграли, в концовке оформив 3-2. Ну, а потом ожидаемо без проблем оформили 2-0 на поле скромного «Лечче».

«Дженоа»

Клуб после короткой «командировки» в Серию В делает все, чтобы не повторить этот опыт. И уже пару раз эффективно применял один и тот же фокус со сменой наставника для того, чтобы получить импульс. В итоге Виейра, сменивший Джилардино, сумел вывести из затяжного спада в прошлом сезоне. А осенью 2025-го года сам француз, на фоне новых неудач, лишился поста.

Сейчас с Малиновским и компанией работает Де Росси. И справляется вполне неплохо – постепенно наращивают отрыв от зоны вылета. В том числе и в последних турах, после поражений 2-3 от «Лацио» и «Наполи», сначала оформили нулевую ничью в гостях у «Кремонезе», а потом разгромили 3-0 «Торино». На этот раз обошлось без результативных действий Руслана, но всего у него уже пять голов (большинство – с пенальти) при трех ничьих.

Статистика личных встреч

В 2022-2024 генуэзцы трижды в четырех крайних поединках оформлял ничью с грандом. Но в прошлом календарном году футболисты из Милана победили в обоих матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в победе Мартинеса и компании. С учетом провала в еврокубках, мотивации будет достаточно: ставим на них с форой «-1,5 гола» (коэффициент по линии БК betking – 1,95).

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
28 февраля 2026 -
21:45
Дженоа
Победа Интера (фора -1,5 гола) 1,95
чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол Интер Милан Дженоа
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
