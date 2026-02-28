Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пять голов Ливерпуля, безумие в матче Ярмолюка, победа Эвертона
28 февраля 2026, 19:59 | Обновлено 28 февраля 2026, 20:19
Пять голов Ливерпуля, безумие в матче Ярмолюка, победа Эвертона

Команды украинцев набрали очки

Состоялись три матча АПЛ в рамках субботней программы.

Ливерпуль в ярком матче переиграл Вест Хэм со счетом 5:2 и поднялся в топ-5 чемпионата Англии. А вот лондонская команда остается в зоне вылета.

Феерично прошла встреча Бернли и Брентфорда. Гости по итогам 35 минут вели в три мяча, но позволили сопернику отыграться. Правда, в компенсированное время команда все же забила четвертый мяч.

При этом Бернли забил на 90+8 минуте, однако после длительного просмотра VAR мяч отменили.

Украинский хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и отыграл 72 минуты.

Команда идет на 7-й позиции.

Украинский защитник Виталий Миколенко провел полный матч в составе Эвертона, а ливерпульцы одолели Ньюкасл 3:2. Эвертон находится на 8-м месте.

Чемпионат Англии. 28-й тур

Ливерпуль – Вест Хэм 5:2
Голы: Экитике, 5, ван Дейк, 24, Маккалистер, 43, Гакпо, 70, Дисаси (в свои ворота) 82 – Соучек, 49, Кастельянос, 75

Бернли – Бернтфорд 3:4
Голы: Кайоде, 45 (в свои ворота), Энтони, 47, Флемминг, 60, Барнс, 90+8 – Дамсгард, 9, 90+3, Тиаго, 25, Шаде, 34

Ньюкасл – Эвертон 2:3
Голы: Рэмзи, 32, Мерфи, 82 – Брантвейт, 19, Бето, 34, Барри, 83

Турнирная таблица

Гвардиола прокомментировал травму Холанда
Ярмолюк узнал свою оценку за сумасшедший матч в АПЛ
Ливерпуль повторил невероятное достижение МЮ в АПЛ
