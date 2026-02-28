Ньюкасл – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 28 февраля в 17:00 по Киеву
В субботу, 28 февраля, состоится поединок 28-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Эвертоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.
Ньюкасл
Для «сорок» текущий сезон проходит не слишком стабильно. После 27 туров Премьер-лиги коллективу удалось набрать 36 баллов, что пока разрешают ему находиться на 11-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от топ-5 уже достаточно ощутимо – 9 очков. В Кубке Англии коллектив выбил «Борнмут» и «Астон Виллу» и квалифицировался в 1/8 финала, где будет играть против «Манчестер Сити».
В Лиге чемпионов англичанам также удалось квалифицироваться в 1/8 финала, где их уже ждет игра против «Барселоны».
Эвертон
Совершенно неплохие результаты демонстрируют ириски в текущем сезоне. За 27 туров чемпионата Англии ливерпульцам удалось набрать 37 баллов, что пока разрешают им находиться на 9 месте турнирной таблицы. И от 7-го, и от 14-го места клуб отделяет 3 очка.
В Кубке Англии «Эвертон» вылетел на стадии 1/32 финала, проиграв «Сандерленду» в серии пенальти.
Личные встречи
В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Эвертон». «Ирискам» удалось одержать 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а в 1 игре победил «Ньюкасл».
Интересные факты
- За последние 5 игр «Эвертон» одержал всего 1 победу.
- «Эвертон» не может сохранить ворота сухими уже 5 матчей подряд.
- «Ньюкасл» в свою очередь пропускал в каждом из 10 предыдущих матчей.
- В каждом из 8 предыдущих матчей «Ньюкасла» было забито больше 2.5 гола.
Прогноз
Каждый коллектив в последних играх имеет проблемы в обороне, поэтому я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1.71 по линии БК betking).
