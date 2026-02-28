Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Ньюкасл
28.02.2026 17:00 - : -
Эвертон
Англия
28 февраля 2026, 08:16 | Обновлено 28 февраля 2026, 08:21
Ньюкасл – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 28 февраля в 17:00 по Киеву

Ньюкасл – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Ньюкасл

В субботу, 28 февраля, состоится поединок 28-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Эвертоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Ньюкасл

Для «сорок» текущий сезон проходит не слишком стабильно. После 27 туров Премьер-лиги коллективу удалось набрать 36 баллов, что пока разрешают ему находиться на 11-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от топ-5 уже достаточно ощутимо – 9 очков. В Кубке Англии коллектив выбил «Борнмут» и «Астон Виллу» и квалифицировался в 1/8 финала, где будет играть против «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов англичанам также удалось квалифицироваться в 1/8 финала, где их уже ждет игра против «Барселоны».

Эвертон

Совершенно неплохие результаты демонстрируют ириски в текущем сезоне. За 27 туров чемпионата Англии ливерпульцам удалось набрать 37 баллов, что пока разрешают им находиться на 9 месте турнирной таблицы. И от 7-го, и от 14-го места клуб отделяет 3 очка.

В Кубке Англии «Эвертон» вылетел на стадии 1/32 финала, проиграв «Сандерленду» в серии пенальти.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Эвертон». «Ирискам» удалось одержать 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а в 1 игре победил «Ньюкасл».

Интересные факты

  • За последние 5 игр «Эвертон» одержал всего 1 победу.
  • «Эвертон» не может сохранить ворота сухими уже 5 матчей подряд.
  • «Ньюкасл» в свою очередь пропускал в каждом из 10 предыдущих матчей.
  • В каждом из 8 предыдущих матчей «Ньюкасла» было забито больше 2.5 гола.

Прогноз

Каждый коллектив в последних играх имеет проблемы в обороне, поэтому я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1.71 по линии БК betking).

Ньюкасл
28 февраля 2026 -
17:00
Эвертон
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
