28 февраля Эвертон одержал непростую победу над Ньюкаслом в матче 28-го тура АПЛ 2025/26.

Ириски выиграли выездную встречу на стадионе Сент-Джеймс Парк со счетом 3:2.

Весь поединок в составе ливерпульской команды отыграл левый защитник Виталий Миколенко, без голевых действий.

Голы в составе Ньюкасла забили Джейкоб Рэмзи и Джейкоб Мерфис, а у Эвертона отличились Джарред Брантуэйт, Бету и Тьерно Барри.

АПЛ 2025/26. 28-й тур, 28 февраля

Ньюкасл – Эвертон – 2:3

Голы: Рэмзи, 32, Мерфи, 82 – Брантуэйт, 19, Бету, 34, Барри, 83

Видеообзор матча