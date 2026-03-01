Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ньюкасл – Эвертон – 2:3. Шоу в матче АПЛ и 90 минут Миколенко. Видео голов
Чемпионат Англии
Ньюкасл
28.02.2026 17:00 – FT 2 : 3
Эвертон
Англия
Ньюкасл – Эвертон – 2:3. Шоу в матче АПЛ и 90 минут Миколенко. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 28-го тура АПЛ 2025/26

Ньюкасл – Эвертон – 2:3. Шоу в матче АПЛ и 90 минут Миколенко. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

28 февраля Эвертон одержал непростую победу над Ньюкаслом в матче 28-го тура АПЛ 2025/26.

Ириски выиграли выездную встречу на стадионе Сент-Джеймс Парк со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Весь поединок в составе ливерпульской команды отыграл левый защитник Виталий Миколенко, без голевых действий.

Голы в составе Ньюкасла забили Джейкоб Рэмзи и Джейкоб Мерфис, а у Эвертона отличились Джарред Брантуэйт, Бету и Тьерно Барри.

АПЛ 2025/26. 28-й тур, 28 февраля

Ньюкасл – Эвертон – 2:3

Голы: Рэмзи, 32, Мерфи, 82 – Брантуэйт, 19, Бету, 34, Барри, 83

Видеообзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Тьерно Барри (Эвертон), асcист Кирман Дьюсбери-Холл.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл), асcист Жоэлинтон.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Эвертон).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Ньюкасл), асcист Сандро Тонали.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Джеррэд Брэнтуэйт (Эвертон), асcист Джеймс Гарнер.
Аль-Фейха – Аль-Наср – 1:3. Как Роналду не забил пенальти. Видео голов
Лидс – Манчестер Сити – 0:1. Как забил Семеньо. Видео гола и обзор матча
Бернли – Брентфорд – 3:4. Несостоявшийся камбек в драма-матче. Видео голов
Джейкоб Рэмзи Джейкоб Мерфи Джарред Брантуэйт Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал) Тьерно Барри Эвертон Ньюкасл Ньюкасл - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
