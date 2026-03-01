Ньюкасл – Эвертон – 2:3. Шоу в матче АПЛ и 90 минут Миколенко. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 28-го тура АПЛ 2025/26
28 февраля Эвертон одержал непростую победу над Ньюкаслом в матче 28-го тура АПЛ 2025/26.
Ириски выиграли выездную встречу на стадионе Сент-Джеймс Парк со счетом 3:2.
Весь поединок в составе ливерпульской команды отыграл левый защитник Виталий Миколенко, без голевых действий.
Голы в составе Ньюкасла забили Джейкоб Рэмзи и Джейкоб Мерфис, а у Эвертона отличились Джарред Брантуэйт, Бету и Тьерно Барри.
АПЛ 2025/26. 28-й тур, 28 февраля
Ньюкасл – Эвертон – 2:3
Голы: Рэмзи, 32, Мерфи, 82 – Брантуэйт, 19, Бету, 34, Барри, 83
Видеообзор матча
События матча
