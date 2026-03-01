ПСЖ победил во Франции. Забарный помог Сафонову не пропустить
Парижане обыграли Гавр
В матче 24-го тура Лиги 1 сезона-2025/26 «Гавр» на своем поле уступил «ПСЖ» с минимальным счетом 0:1. Поединок состоялся на стадионе «Осеан».
Единственный гол в встрече на 37-й минуте забил Брэдли Баркола. Украинец Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел весь матч.
После 24 туров «ПСЖ» имеет 57 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. «Гавр» с 26 баллами занимает 13-ю позицию. В следующем туре парижане 6 марта примут «Монако», а «Гавр» 8 марта на выезде сыграет против «Бреста».
Лига 1. 24-й тур.
Гавр – ПСЖ – 0:1
Голы: Барколя, 37.
Victoire et trois points pour nos Parisiens au Havre 🤝#HACPSG I #Ligue1 pic.twitter.com/naM8pnokzv— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 28, 2026
