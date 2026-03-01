Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ победил во Франции. Забарный помог Сафонову не пропустить
Чемпионат Франции
Гавр
28.02.2026 22:05 – FT 0 : 1
ПСЖ
Франция
ПСЖ победил во Франции. Забарный помог Сафонову не пропустить

Парижане обыграли Гавр

01 марта 2026, 00:04 |
611
5 Comments
ПСЖ победил во Франции. Забарный помог Сафонову не пропустить
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В матче 24-го тура Лиги 1 сезона-2025/26 «Гавр» на своем поле уступил «ПСЖ» с минимальным счетом 0:1. Поединок состоялся на стадионе «Осеан».

Единственный гол в встрече на 37-й минуте забил Брэдли Баркола. Украинец Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел весь матч.

После 24 туров «ПСЖ» имеет 57 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. «Гавр» с 26 баллами занимает 13-ю позицию. В следующем туре парижане 6 марта примут «Монако», а «Гавр» 8 марта на выезде сыграет против «Бреста».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига 1. 24-й тур.

Гавр – ПСЖ – 0:1
Голы: Барколя, 37.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

Лига 1 (Франция) Гавр чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
samird
Ох ти ж Олійченко і довбойоб 
Ответить
+4
easterly
барбус допоміг олійченку написати новину про Забарного в стилі "сам дурак"
Ответить
+1
Viktor Shuper
клоунярський клікбейтний загаловок. ганьба!
Ответить
0
antt
А що там за епізод був із Забарним коли десь гол забили ПСЖ. Подумав що заробив пенальті проти своєї команди
Ответить
-1
Перший Серед Рівних в бані
Так і запишем - Забаний допомагає росіянам.
Ответить
-4
