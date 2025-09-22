ВИДЕО. Защитник Оболони открыл счет в матче с Карпатами, но есть нюанс

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 13:19 |
Андрей Ломницкий, пытаясь сыграть надежно в защите, срезал мяч в собственные ворота

ФК Оболонь Киев.

В понедельник, 22 сентября, проходит матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором киевская «Оболонь» играет против львовских «Карпат»

Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте встречи. Голом в свои ворота отличился защитник Оболони Андрей Ломницкий. Успех львовянам принесло стандартное положение. Ломницкий, пытаясь сыграть надежно в защите, срезал мяч в собственные ворота. Карпаты вышли вперед.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Александра Антоненко имеют в своем активе 8 зачетных пунктов и занимают 8 строчку турнирной таблицы после 5 туров. Карпаты находятся на 12 месте турнирной таблицы чемпионата, набрав всего 4 балла после 5 сыгранных матчей.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Карпаты видео голов и обзор Андрей Ломницкий
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
