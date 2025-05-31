Гол и ассист Зубкова, переход Трента, победа Свитолиной, успех в женской ЛН

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 30 мая.

1A. Гол плюс ассист Зубкова. Трабзонспор победой завершил сезон в Турции

«Трабзонспор» финишировал в чемпионате на 7-й позиции с 51 очком в активе

1B. ВИДЕО. Зубков курьезно забил за Трабзонспор издалека. Затем добавил ассист

Украинский форвард отличился в поединке против Антальяспора

2A. Волевой шаг в элиту. Женская сборная Украины обыграла Албанию

Команда Владимира Пятенко оформила досрочный выход в Лигу А

2B. Дубль и трофей Бензема. Аль-Иттихад выиграл Кубок Саудовской Аравии

В финале Аль-Иттихад переиграл команду Аль-Кадисия

3A. Стало известно, где Шахтер будет проводить домашние матчи в еврокубках

В основном раунде горняки будут принимать соперников в польском Кракове

3B. Кривбасс 31 мая представит нового главного тренера, уже известно его имя

Нидерландский специалист Патрик ван Леувен возглавит криворожскую команду

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил о подписании суперзвезды мирового футбола

Трент Александер-Арнольд официально стал игроком королевского клуба

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал экс-игрока Ман Сити на замену Тренту

«Байер» получил за Джереми Фримпонга 35 миллионов евро

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Милан назначил тренером 6-кратного чемпиона Италии

Массимилиано Аллегри возвращается к тренерской работе

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Новый контракт не помог. Клуб Серии А уволил тренера

Раффаэле Палладино покинул «Фиорентину»

6A. Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: кто сыграет в переходных матчах?

Металлург и Подолье проведут поединки плей-офф с командами Второй лиги

6B. Вторая лига. В драматичной борьбе чемпионство завоевал Пробой

Победитель противостояния «Пробоя» и «Колоса-2» определился в серии пенальти

7A. Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025

Элина в двух непростых сетах одержала победу над Бернардой Перой

7B. Стародубцева не сумела одолеть прошлогоднюю финалистку в 3-м раунде РГ-2025

Украинка в двух сетах потерпела поражение от Жасмин Паолини в 1/16 финала

7C. Не сумела оформить камбек. Ястремская завершила выступления на Ролан Гаррос

Даяна была близка, чтобы отыграться у Самсоновой, но проиграла в 2 сетах

8A. Сенсации не произошло. Сборная Украины по волейболу проиграла Германии

Подопечные Рауля Лосано уступили немцам во второй игровой день соревнований

8B. Директива против лидеров, расписание и ключевые вопросы Гран-при Испании

Ключевая информация о восьмом этапе Формулы-1 2025 года

9A. Метание молота. Кохан взял золото на этапе Континентального тура в Польше

Украинский спортсмен превзошел результаты всех соперников

9B. Чепурный занял 4-е место в финале вольных упражнений на чемпионате Европы

В топ-тройку вошли два представителя Британии и гимнаст из Италии

10A. Футбольный мир станет хуже. Как чемпионство Наполи повлияет на Серию А?

Каким может быть итальянский футбол благодаря триумфу команды Конте

10B. Три игрока (с альтернативой) из УПЛ, которые помогли бы Динамо усилиться

Вряд ли стоит смотреть за рубеж, а нужно оценить внутренние ресурсы лиги