Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Волевой шаг в элиту. Женская сборная Украины обыграла Албанию
Сборная УКРАИНЫ
30 мая 2025, 21:55 | Обновлено 30 мая 2025, 22:33
1218
4

Волевой шаг в элиту. Женская сборная Украины обыграла Албанию

Команда Владимира Пятенко оформила досрочный выход в Лигу А

30 мая 2025, 21:55 | Обновлено 30 мая 2025, 22:33
1218
4
Волевой шаг в элиту. Женская сборная Украины обыграла Албанию
УАФ

Женская сборная Украины провела очередной матч Лиги наций. В хорватском Вараждине наша команда встретилась с Албанией.

Албанки агрессивно начали матч, и хороший момент для взятия ворот упустила Тукай, пробившая мимо цели. Украинки ответили высоким прессингом, сумев завладеть преимуществом. Но контрвыпад соперниц привел к неприятностям у наших ворот: Бериша вышла «на свидание» с Самсон и переиграла украинского голкипера. Отметим, что именно Бериша отметилась результативным ударом в первом противостоянии команд, которое завершилось победой «сине-желтых» со счетом 2:1.

Украинки продолжили играть в свою игру и вскоре сумели сравнять результат. Тукай совершила грубую ошибку, которой сполна воспользовалась Овдийчук, отправившая мяч в ворота. А перед перерывом Овдийчук совершила еще одно результативное действие: после ее передачи Басанская с острого угла отправила мяч в сетку.

Во второй половине встречи «сине-желтые» владели ощутимым инициативой и вполне могли увеличить свое преимущество. Близка к дублю была Овдийчук, которая с острого угла немного не попала в ворота. Не хватило точности и Козловой, пробившей рядом со штангой. Албанки атаковали редко, но в конце поединка едва не вырвали ничью. Максути замкнула фланговый навес и не попала в ворота.

Сборная Украины одержала победу и за тур до окончания турнира оформила выход в Лигу А. 3 июня наша команда проведет последний матч текущей Лиги наций и сыграет с аутсайдером группы В4 Хорватией.

Лига наций. Группа В4.

Украина – Албания – 2:1

Голы: Овдийчук (19), Басанская (41) – Бериша (10)

Предупреждение: Доци (50)

Украина: Самсон, Басанская, Шматко, Котик, Корсун, Овдийчук (Молодюк, 92), Семкив, Петрик, Андрухив (Гирин, 46), Калинина (Козлова, 63), Кравчук (Глущенко, 72)

Албания: Хюска, Цуррай, Маличи, Байрактари, Тукай, Доци, Франья, Зарка (Луфо, 86), Красничи, Трока (Максути, 79), Бериша

Арбитр: Каролине Ланссенс (Бельгия)

Стадион «Вараждин» (Вараждин, Хорватия)

УКРАИНА – АЛБАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Украина – Албания – 2:1. Взята путевку в Лигу наций A! Видео голов и обзор
Украина – Албания. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина (ж) – Албания (ж) – 2:1. Текстовая трансляция матча
женская сборная Украины по футболу женская сборная Албании по футболу Украина - Албания Лига наций по футболу среди женщин отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
Бокс | 30 мая 2025, 02:50 0
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»

Джесси Родригес отреагировал на возвращение Мэнни Пакьяо

Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Бокс | 30 мая 2025, 09:22 9
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»

Ярмак раскритиковал Ломаченко

Все зависит от Шовковского. Перспективный легионер приедет в Динамо
Футбол | 30.05.2025, 20:25
Все зависит от Шовковского. Перспективный легионер приедет в Динамо
Все зависит от Шовковского. Перспективный легионер приедет в Динамо
Легендарный Индзаги возглавит команду из второго итальянского дивизиона
Футбол | 30.05.2025, 22:25
Легендарный Индзаги возглавит команду из второго итальянского дивизиона
Легендарный Индзаги возглавит команду из второго итальянского дивизиона
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
Футбол | 30.05.2025, 08:51
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
молодці !!! 
одне насторожує:
1 нічия і 4 перемоги, але всі виграші з перевагою в 1 гол.
 
Ответить
+4
Андрій Заліщук
За тур до кінця забронювали путівку в еліту, 2-1 малувато, але головне, що 3 бали є
Ответить
+4
Tea with milk
Ответить
+2
C.Пеклов
Молодці!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд
Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд
28.05.2025, 19:25 4
Футбол
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
29.05.2025, 10:51 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
29.05.2025, 15:41 6
Другие виды
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
28.05.2025, 17:15 53
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
29.05.2025, 21:59 107
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
29.05.2025, 09:20 2
Бокс
Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире
Хаби Алонсо продаст игрока Реала, которого Анчелотти назвал лучшим в мире
29.05.2025, 12:37
Футбол
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
Камбек с 0:4. Ястремская выбила 12-ю ракетку и вышла в 1/16 финала РГ-2025
28.05.2025, 22:01 33
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем