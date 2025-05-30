Волевой шаг в элиту. Женская сборная Украины обыграла Албанию

Женская сборная Украины провела очередной матч Лиги наций. В хорватском Вараждине наша команда встретилась с Албанией.

Албанки агрессивно начали матч, и хороший момент для взятия ворот упустила Тукай, пробившая мимо цели. Украинки ответили высоким прессингом, сумев завладеть преимуществом. Но контрвыпад соперниц привел к неприятностям у наших ворот: Бериша вышла «на свидание» с Самсон и переиграла украинского голкипера. Отметим, что именно Бериша отметилась результативным ударом в первом противостоянии команд, которое завершилось победой «сине-желтых» со счетом 2:1.

Украинки продолжили играть в свою игру и вскоре сумели сравнять результат. Тукай совершила грубую ошибку, которой сполна воспользовалась Овдийчук, отправившая мяч в ворота. А перед перерывом Овдийчук совершила еще одно результативное действие: после ее передачи Басанская с острого угла отправила мяч в сетку.

Во второй половине встречи «сине-желтые» владели ощутимым инициативой и вполне могли увеличить свое преимущество. Близка к дублю была Овдийчук, которая с острого угла немного не попала в ворота. Не хватило точности и Козловой, пробившей рядом со штангой. Албанки атаковали редко, но в конце поединка едва не вырвали ничью. Максути замкнула фланговый навес и не попала в ворота.

Сборная Украины одержала победу и за тур до окончания турнира оформила выход в Лигу А. 3 июня наша команда проведет последний матч текущей Лиги наций и сыграет с аутсайдером группы В4 Хорватией.

Лига наций. Группа В4.

Украина – Албания – 2:1

Голы: Овдийчук (19), Басанская (41) – Бериша (10)

Предупреждение: Доци (50)

Украина: Самсон, Басанская, Шматко, Котик, Корсун, Овдийчук (Молодюк, 92), Семкив, Петрик, Андрухив (Гирин, 46), Калинина (Козлова, 63), Кравчук (Глущенко, 72)

Албания: Хюска, Цуррай, Маличи, Байрактари, Тукай, Доци, Франья, Зарка (Луфо, 86), Красничи, Трока (Максути, 79), Бериша

Арбитр: Каролине Ланссенс (Бельгия)

Стадион «Вараждин» (Вараждин, Хорватия)

УКРАИНА – АЛБАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА