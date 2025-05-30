Стало известно, где Шахтер будет проводить домашние матчи в еврокубках

Стало известно, где донецкий «Шахтер» будет проводить домашние матчи в основном раунде еврокубков.

В сезоне 2025/26 «горняки» будут принимать соперников на стадионе Jozef Piłsudski Cracovia Stadium – арене «Краковии» в польском Кракове.

Речь идет об основном раунде Лиги Европы или Лиги конференций – в зависимости от того, как сложится путь «Шахтера» в квалификации. Чтобы попасть в групповой этап одного из турниров, «оранжево-черным» предстоит пройти все 4 раунда отбора (при одном поражении – будет переход из Лиги Европы в Лигу конференций).

Что касается места проведения квалификационных матчей в июле, в клубе планируют озвучить официальную информацию в ближайшее время.

Жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы состоится 17 июня. Первые матчи с участием «Шахтера» запланированы на 10 и 17 июля.