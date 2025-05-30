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Лига Европы
30 мая 2025, 22:55 | Обновлено 30 мая 2025, 23:12
1711
3

Стало известно, где Шахтер будет проводить домашние матчи в еврокубках

В основном раунде горняки будут принимать соперников в польском Кракове

30 мая 2025, 22:55 | Обновлено 30 мая 2025, 23:12
1711
3
Стало известно, где Шахтер будет проводить домашние матчи в еврокубках
Jozef Piłsudski Cracovia Stadium

Стало известно, где донецкий «Шахтер» будет проводить домашние матчи в основном раунде еврокубков.

В сезоне 2025/26 «горняки» будут принимать соперников на стадионе Jozef Piłsudski Cracovia Stadium – арене «Краковии» в польском Кракове.

Речь идет об основном раунде Лиги Европы или Лиги конференций – в зависимости от того, как сложится путь «Шахтера» в квалификации. Чтобы попасть в групповой этап одного из турниров, «оранжево-черным» предстоит пройти все 4 раунда отбора (при одном поражении – будет переход из Лиги Европы в Лигу конференций).

Что касается места проведения квалификационных матчей в июле, в клубе планируют озвучить официальную информацию в ближайшее время.

Жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы состоится 17 июня. Первые матчи с участием «Шахтера» запланированы на 10 и 17 июля.

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Шахтер Донецк Краков Лига Европы Лига конференций Краковия стадионы
Николай Степанов Источник: Террикон
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Комментарии 3
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Victor673256ua
До основного раунду ще треба добратися. Сподіваюсь, Шахтарю це вдасться, але новий тренер і все таке...
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+2
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Andromed
ну в принципі це логічніший варіант, ближче
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